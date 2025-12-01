Britni Spirs ponovo zabrinula fanove: Neobični ples u leopard kostimu pokrenuo reakcije

Američka pop zvijezda Britni Spirs ponovo je privukla pažnju svojih pratitelja nakon što je na Instagramu objavila novi video.

U snimku pjevačica pleše u jednodijelnom kostimu s leopard printom i crnim štiklama, dok u pozadini svira pjesma Adele "Send My Love (To Your New Lover)". Pažnju je, osim plesa, privukao i opis videa.

Prvobitno je Spirs objavila emotivnu poruku o izražavanju osjećaja, suočavanju s tugom i pronalaženju unutrašnje snage. Kasnije je opis promijenila u kraću verziju: