Britni Spirs ponovo zabrinula fanove: Neobični ples u leopard kostimu pokrenuo reakcije

Američka pop zvijezda Britni Spirs ponovo je privukla pažnju svojih pratitelja nakon što je na Instagramu objavila novi video.
U snimku pjevačica pleše u jednodijelnom kostimu s leopard printom i crnim štiklama, dok u pozadini svira pjesma Adele "Send My Love (To Your New Lover)". Pažnju je, osim plesa, privukao i opis videa.
Prvobitno je Spirs objavila emotivnu poruku o izražavanju osjećaja, suočavanju s tugom i pronalaženju unutrašnje snage. Kasnije je opis promijenila u kraću verziju:
- Osjećala sam se lijepo u tom kupaćem kostimu. Moram pronaći te Mary Jane cipele.
Video se pojavio ubrzo nakon što je pjevačica snimljena kako izlazi iz vinskog bara s čašom šampanjca, iako je njen tim tada tvrdio da nije konzumirala alkohol. Fanove dodatno brinu raniji navodi da Spirs odbija pomoć i da, uprkos prisustvu osoblja i asistencije, nema krug ljudi koji joj daje stvarnu podršku.
Britni Spirs često objavljuje snimke koji izazivaju različite reakcije, a njeni fanovi i dalje pomno prate svaki njen potez, nadajući se da je dobro i da dobija adekvatnu pomoć i stabilnost.