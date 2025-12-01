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POP ZVIJEZDA

Britni Spirs ponovo zabrinula fanove: Neobični ples u leopard kostimu pokrenuo reakcije

Pažnju je, osim plesa, privukao i opis videa

Britni Spirs: Zabrinula fanove. Instagram

M. Až.

1.12.2025

Američka pop zvijezda Britni Spirs ponovo je privukla pažnju svojih pratitelja nakon što je na Instagramu objavila novi video.

U snimku pjevačica pleše u jednodijelnom kostimu s leopard printom i crnim štiklama, dok u pozadini svira pjesma Adele "Send My Love (To Your New Lover)". Pažnju je, osim plesa, privukao i opis videa.

Prvobitno je Spirs objavila emotivnu poruku o izražavanju osjećaja, suočavanju s tugom i pronalaženju unutrašnje snage. Kasnije je opis promijenila u kraću verziju:

- Osjećala sam se lijepo u tom kupaćem kostimu. Moram pronaći te Mary Jane cipele.

Video se pojavio ubrzo nakon što je pjevačica snimljena kako izlazi iz vinskog bara s čašom šampanjca, iako je njen tim tada tvrdio da nije konzumirala alkohol. Fanove dodatno brinu raniji navodi da Spirs odbija pomoć i da, uprkos prisustvu osoblja i asistencije, nema krug ljudi koji joj daje stvarnu podršku.

Britni Spirs često objavljuje snimke koji izazivaju različite reakcije, a njeni fanovi i dalje pomno prate svaki njen potez, nadajući se da je dobro i da dobija adekvatnu pomoć i stabilnost.

# BRITNEY SPEARS
# PLES
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