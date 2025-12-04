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"Naježila sam se": Fanovi oduševljeni Severininom izvedbom kultnog hita

Muziku za pjesmu potpisuje Đorđe Novković, dok je tekst djelo Ante Muštre Tulije

Severina. Matea Smolcic Sencar

A. P.

4.12.2025

"Vjerujem u te" pjesma je koju je Severina prvi put objavila 2001. godine, kao dio albuma "Pogled ispod obrva". Međutim, ova numera dobila je potpuno novo ruho i oduševila publiku u drugačijem aranžmanu.

Muziku za pjesmu potpisuje Đorđe Novković, dok je tekst djelo Ante Muštre Tulije.

U sklopu projekta Hitmaker, deset bezvremenskih hitova Novkovića snimljeno je u legendarnim studijima Abbey Road u Londonu i u Croatia Records studiju u Zagrebu, u izvedbi Royal Philharmonic Orchestra pod dirigentskom palicom Stiva Sidvela (Steve Sidwel). Naravno, i pjesma "Vjerujem u te" našla je svoje mjesto u ovom ekskluzivnom projektu.

Severina je pjesmu izvela toliko impresivno da su je pohvale stigle čak i od onih koji inače nisu njeni fanovi.

- Nisam fan Severine, ali ovu pjesmu savršeno je otpjevala, a sada je s posebnom emocijom prenijela. Iskreno, naježila sam se. Sasvim drugačiji doživljaj uz veličanstvenu instrumentalnu pratnju. Bravo - jedan je od komentara s YouTube kanala Croatia Records.

Uz 25 članova Kraljevske filharmonije, u projektu je sudjelovalo i mnogo instrumentalista, kao i 10 vrhunskih solista, čineći izvedbu zaista grandioznom.

# SEVERINA
# MUZIKA
# PJESME
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