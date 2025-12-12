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POBJEDNIK "ZVEZDA GRANDA"

Mahir Mulalić zabrinuo fanove: Završio na infuziji

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj se vidi da prima infuziju

Mahir Mulalić. Instagram

M. Až.

12.12.2025

Mahir Mulalić, nekadašnji pobjednik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", i dalje marljivo radi i gradi svoju karijeru.

Od trenutka kada je pobijedio u ovom popularnom šouu, Mahir se ističe predanim radom, novim pjesmama i nastupima koji osvajaju publiku širom regiona. Ipak, čini se da ga je naporan tempo nakratko iscrpio.

Mahirov story. Instagram

Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju na kojoj se vidi da prima infuziju, uz poruku kojom je nagovijestio da trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.

- Lagodan život nas umjetnika… - napisao je pjevač.

Objava je zabrinula njegove fanove, ali mnogi vjeruju da je riječ samo o umoru izazvanom intenzivnim radom i brojnim obavezama.

# ZVEZDE GRANDA
# INFUZIJA
# MAHIR MULALIĆ
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