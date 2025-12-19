MUP ZHK zabranio koncert Desingerice u Ljubuškom

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona (MUP ZHK) zabranilo je održavanje koncerta srbijanskog repera Dragomira Despića (Desingerica), koji je bio planiran za subotu, 20. decembar 2025. godine, u 22 sata, u ugostiteljskom objektu Time bar u Ljubuškom, potvrđeno je za portal Hercegovina.info iz više izvora.

Odluka o zabrani donesena je neposredno prije najavljenog nastupa, a organizatorima je saopćeno da koncert neće biti moguće održati na planiranom mjestu i u predviđenom terminu. Detaljno obrazloženje zabrane do sada nije službeno objavljeno.

Desingerica je u regionalnim medijima poznat kao izvođač čiji nastupi često izazivaju kontroverze. Tokom koncerata često izvodi provokativne i neuobičajene performanse, zbog čega su njegovi nastupi više puta bili kritikovani od dijela publike i šire javnosti.

Beogradski reper, koji ima 32 godine, popularnost je stekao trap glazbom, a njegove pjesme, među kojima se ističe hit “Ccokolada”, bilježe milionske preglede na YouTubeu. Unatoč kritikama, Desingerica ističe da ne vidi ništa sporno u svojim nastupima.

- Ne radim ništa loše. Svaki put mijenjam scenski nastup, to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći što je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - izjavio je ranije Despić.

Još uvijek nije poznato hoće li koncert biti organiziran u drugom gradu ili u novom terminu.