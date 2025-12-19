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Desingerica o nastupu o Ljubuškom: "Ništa nije otkazano"

Navodno, zahtjev za održavanje koncerta nije bio u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok je Despić iznio svoju verziju događaja

Desingerica: Ništa nije otkazano". Instagram

M. Až.

19.12.2025

Reper Dragomir Despić (Desingerica) trebao je nastupiti sutra, 20. decembra u Ljubuškom.

Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona zabranilo je održavanje pomenutog nastupa.

Navodno, zahtjev za održavanje koncerta nije bio u skladu sa važećim zakonskim propisima, dok je Despić iznio svoju verziju događaja.

- Nastup je pomjeren za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomešaju datumi i jedan nastup mora da se pomjeri. Ništa strašno i ništa što se inače ne dešava kada si pun posla - rekao je Despić, prenosi Informer.

# LJUBUŠKI
# BIH
# DRAGOMIR DESPIĆ DESINGERICA
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