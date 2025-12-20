Video / Spektakl u Tuzli: Senidah otvorila koncert u ispunjenom Mejdanu pjesmom "Omen"

Koncert Senidah večeras je počeo u dvorani Mejdan u Tuzli, koja je ispunjena do posljednjeg mjesta.
Već na samom početku publika je dočekala Senidah uz snažnu energiju, a dvoranom su odjekivali njeni stihovi prepoznatljivih numera.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Već na samom početku publika je dočekala Senidah uz snažnu energiju, a dvoranom su odjekivali njeni stihovi prepoznatljivih numera
Koncert Senidah večeras je počeo u dvorani Mejdan u Tuzli, koja je ispunjena do posljednjeg mjesta.
Već na samom početku publika je dočekala Senidah uz snažnu energiju, a dvoranom su odjekivali njeni stihovi prepoznatljivih numera.
Na repertoaru su pjesme „Mišići“, „Slađana“, “Omen” kao i brojni drugi singlovi koje publika pjeva uglas, stvarajući snažnu atmosferu koja od prvih minuta potvrđuje da Tuzlu večeras očekuje koncert za pamćenje.
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