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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Spektakl u Tuzli: Senidah otvorila koncert u ispunjenom Mejdanu pjesmom "Omen"

Već na samom početku publika je dočekala Senidah uz snažnu energiju, a dvoranom su odjekivali njeni stihovi prepoznatljivih numera

Koncert Senidah - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+9
E. A. - A. B.

20.12.2025

Koncert Senidah večeras je počeo u dvorani Mejdan u Tuzli, koja je ispunjena do posljednjeg mjesta.

Već na samom početku publika je dočekala Senidah uz snažnu energiju, a dvoranom su odjekivali njeni stihovi prepoznatljivih numera.

Na repertoaru su pjesme „Mišići“, „Slađana“, “Omen” kao i brojni drugi singlovi koje publika pjeva uglas, stvarajući snažnu atmosferu koja od prvih minuta potvrđuje da Tuzlu večeras očekuje koncert za pamćenje.

# SENIDAH
# TUZLA
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