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Video / Senidah priredila noć za pamćenje: Tuzlaci uživali u mnogobrojnim hitovima

Publika je pjevala uglas njene pjesme i pokazala da je Senidah još jednom ispunila očekivanja

Koncert Senidah - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+28
A. Bešić

20.12.2025

Regionalna zvijezda Senidah oduševila je publiku u ispunjenoj dvorani Mejdan u Tuzli s još jednim spektakularnim koncertom.

Senidah je počela koncert pjesmom "Omen", a svoju snažnu energiju je uspjela da prenese na publiku, koja je bila oduševljena.

Nakon pjesme "Omen", nastavila je s hitovima "Mišići", "Slađana", "Gade", "Replay" i brojnim drugim.

Publika je pjevala uglas njene pjesme i pokazala da je Senidah još jednom ispunila očekivanja.

# SENIDAH
# TUZLA
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