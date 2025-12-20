Video / Senidah priredila noć za pamćenje: Tuzlaci uživali u mnogobrojnim hitovima

Regionalna zvijezda Senidah oduševila je publiku u ispunjenoj dvorani Mejdan u Tuzli s još jednim spektakularnim koncertom.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Publika je pjevala uglas njene pjesme i pokazala da je Senidah još jednom ispunila očekivanja
Regionalna zvijezda Senidah oduševila je publiku u ispunjenoj dvorani Mejdan u Tuzli s još jednim spektakularnim koncertom.
Senidah je počela koncert pjesmom "Omen", a svoju snažnu energiju je uspjela da prenese na publiku, koja je bila oduševljena.
Nakon pjesme "Omen", nastavila je s hitovima "Mišići", "Slađana", "Gade", "Replay" i brojnim drugim.
Publika je pjevala uglas njene pjesme i pokazala da je Senidah još jednom ispunila očekivanja.
KAŽE DA NIJE POSLUŠALA POLICIJU
OGLASIO SE NA X-U
IZMJENE KRIVIČNOG ZAKONA
STRAŠNA TRAGEDIJA
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU