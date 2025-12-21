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Sve po starom: Brojni takmičari iz BiH prošli u narednu rundu Zvezda Granda

11 takmičara se našlo u baražu, a u narednoj rundi bilo je mjesta za njih sedmero

Zvezde Granda: Popularno takmičenje. grand.nova.rs

S. S.

21.12.2025

Još jedna epizoda najpoznatijeg muzičkog takmičenja u regionu "Zvezde Granda" održana je sinoć, a brojni takmičari imali su priliku da se predstave u trećem krugu.

Nakon devet duela sedam takmičara je direktno prošlo dalje, a to Vladan Pavlović, Saud Prljača iz Sarajeva, Marijo Kovačević, Ivan Milevski, Nikola Đorić, Kerim Pušilo (iz BiH) i Sara Novčić.

11 takmičara se našlo u baražu, a u narednoj rundi bilo je mjesta za njih sedmero.

–Vidjeli ste ih u baražu, žiri ih je pratio sve vrijeme, ko je bio bolji, ko isti, ko gori, i to je stvorilo sliku o tome ko treba da prođe - rekao je Voja Nedeljković.

U narednu rundu kroz baraž su prošli: Mia Glamočić (Zvornik), Ivona Guberac, Minja Stanković, Maša Jovanović, Mensur Abdijanović (BiH), Azur Mehmedović (Tuzla) i Đorđe Tomić.

# ZVEZDE GRANDA
# KERIM PUŠILO
# SAUD PRLJAČA
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