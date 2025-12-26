Vesna Zmijanac šokirala: Izašla iz bolnice i odmah počela nastupati, cigaru ne ispušta iz ruke

Vesna Zmijanac je sinoć, 25. decembra, stigla na nastup u jednoj beogradskoj kafani u Skadarliji, u pratnji bliskih ljudi koji su je cijelo vrijeme pridržavali.

To je bio prvi put da se pjevačica pojavljuje u javnosti nakon što je nedavno hitno zadržana u bolnici, koju je napustila 15. decembra.

Kako je i sama Vesna navela, iako joj je ljekar zamjerio na načinu života, odnosno savjetovao ju je da prestane da pjeva i da obavezno izbaci cigarete, Vesna kaže da ništa ne poštuje.

To je dokazala i na djelu, baš prošle noći dok je nastupala.

Naime, Vesna je usnimljena kako konzumira cigarete dok pjeva.

Zmijančeva je izvodila svoj veliki hit „Ovo u grudima“, a dok je trajala pauza između strofe i refrena, Vesna je povukla i koji dim.

- Jesam, jesam, dobro sam, srce sam operisala prije 3 godine, ali mora da se ide stalno na kontrole. Svaki put kad ja idem na kontrolu oni smisle da sam se opet operisala, a ustvari nije ništa strašno. Ljekar mi govori da ne smijem da pušim, da radim, da jedem, mislim… a ja ne poštujem ništa od toga - rekla je pred našom kamerom.