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TURNEJA “SVITANJE”

Emina Jahović i Amel Ćurić publiku bacili u trans: Zapjevali svoj legendarni duet

Posebno iznenađenje na koncertu Emine Jahović u sarajevskom Domu mladih bio je nastup Amela Ćurića

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Amel Ćurić i Emina Jahović - Avaz
Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

26.12.2025

Posebno iznenađenje na koncertu Emine Jahović u sarajevskom Domu mladih bio je nastup Amela Ćurića.

Pjevač se pridružio Emini na sceni, gdje su zajedno izveli pjesmu "Kost", njihov zajednički duet.

Izvođenje ove emotivne numere izazvalo je snažne reakcije publike, koja je nastup nagradila dugotrajnim aplauzom.

Duet Emine Jahović i Amela Ćurića jedan je od zapaženijih trenutaka večeri, dodatno podigavši atmosferu na koncertu u okviru turneje "Svitanje". Kasnije su zapjevali i pjesmu "Jugoslovenka".

# EMINA JAHOVIĆ
# DOM MLADIH
# AMEL ĆURIĆ
# SARAJEVO
# KONCERT
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