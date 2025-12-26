Emina Jahović i Amel Ćurić publiku bacili u trans: Zapjevali svoj legendarni duet

Posebno iznenađenje na koncertu Emine Jahović u sarajevskom Domu mladih bio je nastup Amela Ćurića.

Pjevač se pridružio Emini na sceni, gdje su zajedno izveli pjesmu "Kost", njihov zajednički duet.

Izvođenje ove emotivne numere izazvalo je snažne reakcije publike, koja je nastup nagradila dugotrajnim aplauzom.