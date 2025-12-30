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REGIONALNA ZVIJEZDA

Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

Naprotiv, kako sama kaže, muzika joj tada nije bila životni cilj, niti se zamišljala na pozornici pred publikom

Grand

E. A.

30.12.2025

Iako je danas jedna od najvećih glazbenih zvijezda regije, Dragana Mirković priznala je da u djetinjstvu nije sanjala o pjevačkoj karijeri.

Naprotiv, kako sama kaže, muzika joj tada nije bila životni cilj, niti se zamišljala na pozornici pred publikom.

- Kao djevojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što mi se kasnije dogodilo. Naravno da sam sanjala i željela biti sretna, i po tom pitanju mi se san itekako ostvario. Ali imala sam neke druge snove – nisam željela pjevati, nisam se željela baviti tim i čak sam bila protiv toga - otkrila je Dragana.

Iako je s vremenom izgradila iznimno uspješnu karijeru, priznaje da je sve došlo neočekivano, gotovo protiv njezine volje. Glazbu je voljela, ali ne i ideju javnih nastupa.

- Još od svoje pete godine pamtim da su me svi tjerali da pjevam. ‘Hajde, Dragana, zapjevaj’, pa u školi, na priredbama, u kulturno-umjetničkom društvu… Iskreno, to mi je bila trauma. Uopće nisam voljela baviti se time. Glazbu sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram pjevati - ispričala je.

Danas joj je život, unatoč svim tadašnjim strahovima i otporu, donio upravo ono od čega je nekoć zazirala – pozornicu, publiku i ogromnu popularnost. I iako su joj dječji snovi bili drugačiji, sreću je, kako sama kaže, ipak pronašla.

# DRAGANA MIRKOVIĆ
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