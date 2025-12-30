Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

Iako je danas jedna od najvećih glazbenih zvijezda regije, Dragana Mirković priznala je da u djetinjstvu nije sanjala o pjevačkoj karijeri.

Naprotiv, kako sama kaže, muzika joj tada nije bila životni cilj, niti se zamišljala na pozornici pred publikom.

- Kao djevojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što mi se kasnije dogodilo. Naravno da sam sanjala i željela biti sretna, i po tom pitanju mi se san itekako ostvario. Ali imala sam neke druge snove – nisam željela pjevati, nisam se željela baviti tim i čak sam bila protiv toga - otkrila je Dragana.

Iako je s vremenom izgradila iznimno uspješnu karijeru, priznaje da je sve došlo neočekivano, gotovo protiv njezine volje. Glazbu je voljela, ali ne i ideju javnih nastupa.

- Još od svoje pete godine pamtim da su me svi tjerali da pjevam. ‘Hajde, Dragana, zapjevaj’, pa u školi, na priredbama, u kulturno-umjetničkom društvu… Iskreno, to mi je bila trauma. Uopće nisam voljela baviti se time. Glazbu sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram pjevati - ispričala je.

Danas joj je život, unatoč svim tadašnjim strahovima i otporu, donio upravo ono od čega je nekoć zazirala – pozornicu, publiku i ogromnu popularnost. I iako su joj dječji snovi bili drugačiji, sreću je, kako sama kaže, ipak pronašla.