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SAŠA MATIĆ

Pjevač se požalio: "Dosta mi je više"

Evo da se zna da se moja Anđa i ja volimo najviše na svijetu! Ona je za mene jedna jedina i nema ni govora o razvodu

Saša Matić napravio spektakl u prepunoj zagrebačkoj Areni - Avaz
Saša Matić - Avaz
Saša Matić - Avaz
Saša Matić - Avaz
Saša Matić u Sarajevu - Avaz
E. A.

8.1.2026

Saša Matić u braku je više od dvije decenije. Sa suprugom Anđelijom upoznao ga je zajednički prijatelj nakon nastupa, a vjenčali su se 2003. godine.

Imaju dvije ćerke, Taru i Aleksandru, a njihovu ljubavnu luku nakratko su uzdrmale priče o pjevačevom navodnom neverstvu.

Kako je pisao Svet, pjevaču je dosta priča o razvodu, pa se povjerio prijateljima u nadi da će bar najbližima objasniti u čemu je problem.

Saša ne može da vjeruje da mediji i dalje pišu o njegovom razvodu, a on sa Anđom nikada nije imao problem. Zato je i sjeo sa prijateljima i rekao: „E sad je dosta!”

- Evo da se zna da se moja Anđa i ja volimo najviše na svijetu! Ona je za mene jedna jedina i nema ni govora o razvodu, a to što se piše, molim vas, iskulirajte - rekao je.

Saša Matić s porodicom. Instagram

Prijatelji su rekli Saši da su oni i znali da je sve laž i da se ne uzbuđuje, međutim, njemu baš nije prijatno što se to piše jer se i Anđelija ljuti, pa je zato i rekao pred svima kako stoje stvari - završava izvor gorepomenutog lista.
# SAŠA MATIĆ
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