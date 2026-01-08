Pjevač se požalio: "Dosta mi je više"

Saša Matić u braku je više od dvije decenije. Sa suprugom Anđelijom upoznao ga je zajednički prijatelj nakon nastupa, a vjenčali su se 2003. godine.

Imaju dvije ćerke, Taru i Aleksandru, a njihovu ljubavnu luku nakratko su uzdrmale priče o pjevačevom navodnom neverstvu.

Kako je pisao Svet, pjevaču je dosta priča o razvodu, pa se povjerio prijateljima u nadi da će bar najbližima objasniti u čemu je problem.

Saša ne može da vjeruje da mediji i dalje pišu o njegovom razvodu, a on sa Anđom nikada nije imao problem. Zato je i sjeo sa prijateljima i rekao: „E sad je dosta!”

- Evo da se zna da se moja Anđa i ja volimo najviše na svijetu! Ona je za mene jedna jedina i nema ni govora o razvodu, a to što se piše, molim vas, iskulirajte - rekao je.