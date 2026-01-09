Željko Joksimović otvorio dušu: Rob si svake izgovorene riječi

Željko Joksimović gostovao je sa suprugom Jovanom Joksimović u specijalnoj božićnoj emisiji „Intrigantno“ na K1 televiziji, gdje su otvoreno govorili o porodici, djeci, muzici, ali i izazovima s kojima su se kao javne ličnosti suočavali tokom prethodne godine.
Jedan od najpoznatijih parova domaće javne scene razgovor je vodio u znaku iskrenosti, mira i porodičnog zajedništva. Jovana se osvrnula na pritiske i napade koje je doživjela tokom 2025. godine, ističući da je svjesno odlučila da na negativnosti ne odgovara.
– Trudim se da me negativne stvari ne dotiču. Kada si napadnut, zatvoriš se u svoj mikro svijet. Nama je tu dobro. 2025. godina mi je bila izazovna, ali i godina otrježnjenja, saznanja i novog početka. U 2026. ulazimo drugačiji – rekla je Jovana.
Dodala je da je, iako je imala potrebu da se u nekim trenucima oglasi, odlučila da zaštiti porodicu i sačuva unutrašnji mir, bez obzira na percepciju javnosti.
Željko Joksimović je u jednom od najemotivnijih dijelova emisije govorio o svom odrastanju i dugogodišnjem osjećaju nepripadanja, ističući da je od malih nogu naučio da trpi osude.
– Rob si svake izgovorene riječi, a gazda neizgovorene. Od školskih dana navikavao sam se na neku vrstu izolacije. Bio sam talentovan, bavio se muzikom, putovao iz Valjeva u Beograd s harmonikom od 20 kilograma, po nekoliko sati, i vraćao se istog dana – prisjetio se Željko.
Naglasio je da se pritisci nisu smanjili ni s uspjehom i popularnošću, te da se ne osjeća obaveznim javno iznositi svoje stavove.
– Ja se ne izražavam kroz izjave, već kroz pjesmu i muziku – poručio je.
Praznično izdanje emisije donijelo je rijedak i ličan uvid u život iza reflektora, a Željko i Jovana pokazali su da su tišina, međusobna podrška i porodična stabilnost njihova najveća snaga u svijetu stalne javne izloženosti.