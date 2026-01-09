Željko Joksimović otvorio dušu: Rob si svake izgovorene riječi

Željko Joksimović gostovao je sa suprugom Jovanom Joksimović u specijalnoj božićnoj emisiji „Intrigantno“ na K1 televiziji, gdje su otvoreno govorili o porodici, djeci, muzici, ali i izazovima s kojima su se kao javne ličnosti suočavali tokom prethodne godine.

Jedan od najpoznatijih parova domaće javne scene razgovor je vodio u znaku iskrenosti, mira i porodičnog zajedništva. Jovana se osvrnula na pritiske i napade koje je doživjela tokom 2025. godine, ističući da je svjesno odlučila da na negativnosti ne odgovara.

– Trudim se da me negativne stvari ne dotiču. Kada si napadnut, zatvoriš se u svoj mikro svijet. Nama je tu dobro. 2025. godina mi je bila izazovna, ali i godina otrježnjenja, saznanja i novog početka. U 2026. ulazimo drugačiji – rekla je Jovana.