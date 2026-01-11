Skijanje, druženje sa sinom, fina hrana i jako kratka haljina: Evo kako se Severina provodi u Austriji

Mnoge domaće zvijezde nakon decembra uzmu zasluženi odmor. Neki idu u toplije krajeve, a Severina je na društvenim mrežama otkrila da se ona zaputila u Austriju.

Severina se javila iz Austrije gdje uživa u zimskom odmoru sa svojom porodicom. Popularna pjevačica stigla je u Kitzbühel, poznatu planinsku destinaciju, i na društvenim mrežama podijelila je fotografije na kojima uživa u snježnim radostima sa djecom i rodbinom.

Na fotografijama se vidi kako Severina, provodi vrijeme u dobrom društvu, sa osmijehom koji govori o zadovoljstvu i sreći. Dok su mnogi poznati ove zime odlučili putovati na jug u potrazi za suncem i toplinom, Severina je odabrala hladne planine i bijeli snijeg, uživajući u porodičnoj atmosferi i zimskim radostima.