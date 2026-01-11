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DOBRO DRUŠTVO

Skijanje, druženje sa sinom, fina hrana i jako kratka haljina: Evo kako se Severina provodi u Austriji

Na društvenim mrežama podijelila je fotografije na kojima uživa u snježnim radostima sa sinom i prijateljima

Severina u Austiji. Facebook

Z. V.

11.1.2026

Mnoge domaće zvijezde nakon decembra uzmu zasluženi odmor. Neki idu u toplije krajeve, a Severina je na društvenim mrežama otkrila da se ona zaputila u Austriju.

Severina se javila iz Austrije gdje uživa u zimskom odmoru sa svojom porodicom. Popularna pjevačica stigla je u Kitzbühel, poznatu planinsku destinaciju, i na društvenim mrežama podijelila je fotografije na kojima uživa u snježnim radostima sa djecom i rodbinom.

Na fotografijama se vidi kako Severina, provodi vrijeme u dobrom društvu, sa osmijehom koji govori o zadovoljstvu i sreći. Dok su mnogi poznati ove zime odlučili putovati na jug u potrazi za suncem i toplinom, Severina je odabrala hladne planine i bijeli snijeg, uživajući u porodičnoj atmosferi i zimskim radostima.

Nedavno je na Instagramu pokazala i članove svog benda i dugogodišnje saradnike, ističući koliko su bliski i koliko cijene zajednički rad i prijateljstvo.

– Preživjeli smo još jednu godinu punu izazova i više od 25 godina rada u ovom sastavu... i još se volimo i dobro zabavljamo - napisala je pjevačica.

Također, podijelila je i fotografijsa sinom Aleksandrom, a svi su uočili u komentarima kako je porastao.

Njena objava je izazvala brojne pozitivne reakcije fanova.

Severina redovno dijeli ovakve intimne i opuštene trenutke sa svojim pratiocima, pokazujući kako balansira između poslovnog života i dragocjenih porodičnih trenutaka.

# SNIJEG
# ODMOR
# SEVERINA
# AUSTIJA
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