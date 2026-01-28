Idemo pjesmo: Letu štuke donose moderniji zvuk

Sarajevski bend Letu štuke objavio je novi singl "Idemo pjesmo", još jedan uvod u nadolazeći album "Eter".

Novi album najavljen je singlom “Ljudska prava”, koji se osvrnuo na aktuelnu društveno političku situaciju na ovim prostorima, a dobio je i remiks koji potpisuje Dubioza Kolektiv.

- Letu štuke s novim materijalom uvode nas u moderniji zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik - piše u saopštenju za medije.

Bend predvođen Dinom Šaranom, jednim od najuticajnijih pop rok autora ovih prostora, kako se navodi, zavrijedio je legendarni status i označen je kao vodeće alter-pop ime u regionu.

- Specifični umjetnički izraz, društveno-politički tekstovi koji seciraju stanje u društvu, intimna i aktuelna lirika dio su Šaranovog autorskog rukopisa kog struka i kolege stavljaju među vodeće autore regiona. Uz prvi album "Letu štuke" i hitove "Minimalizam", "Šutiš" i "Mjesto za dvoje", uslijedili su albumi "Proteini i ugljikohidrati", "Brojevi računa" i "Topla voda'" - zaključak je saopštenja.