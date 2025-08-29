Beer Fest u Beogradu doživio fijasko: Prostor gotovo prazan nakon otkazivanja nastupa pjevača

Prva večer Beograd Beer Festa protekla je u znaku niske posjećenosti, nakon što su neki od glavnih izvođača otkazali nastupe. Snimci s društvenih mreža pokazuju gotovo prazan prostor i tek ponekog posjetitelja na klupama.

Festival je sinoć započeo, a prema procjenama s društvenih mreža, prisustvovalo je tek između 1.000 i 2.000 ljudi.