Beer Fest u Beogradu doživio fijasko: Prostor gotovo prazan nakon otkazivanja nastupa pjevača

Prva večer Beograd Beer Festa protekla je u znaku niske posjećenosti, nakon što su neki od glavnih izvođača otkazali nastupe. Snimci s društvenih mreža pokazuju gotovo prazan prostor i tek ponekog posjetitelja na klupama.
Festival je sinoć započeo, a prema procjenama s društvenih mreža, prisustvovalo je tek između 1.000 i 2.000 ljudi.
Podsjetimo, na bojkot Beer Festa ranije su pozvali iz pokreta Beograd ostaje, tvrdeći da manifestaciju organizuje Sky Music, glavni organizator "režimskih naprednjačkih događaja". Naveli su da festival uzurpira javni prostor na dunavsko-savskom keju i u Parku Ušće, te da prostor ostaje devastiran nakon završetka događaja.
Nastupe su otkazali Bijelo dugme, Letu Štuke, Vlatko Stefanovski i Prljavo kazalište.
Frontmen benda Letu Štuke, Dino Šaran, u razgovoru za Danas.rs kazao je: "Svi su izvođači otkazali jer je festival u vlasništvu vlasti, a znamo šta ona radi. Ne idu koncert i pendreci zajedno".
Također, bend Nipplepeople, koji je prvobitno trebao nastupiti prve noći festivala, putem društvenih mreža je objavio da se neće pojaviti na bini.