Objavljen privremeni izvještaj o udesu aviona na aerodromu "Nikola Tesla": Greška pilota i propusti u procedurama

Prema navodima iz izvještaja, do udesa je došlo jer je posada poletjela sa pogrešne tačke na pisti, prenosi Aero.rs . Umjesto da uđu na pistu preko planirane tačke D6, piloti su krenuli sa tačke D5, što je ostavilo svega 1.273 metra za zalet – nedovoljno za avion težak oko 45,7 tona. Iako je kontrola letenja sugerisala povratak na D6, posada je odlučila da nastavi polijetanje sa D5.

Centar za istraživanje nesreća u saobraćaju (CINS) objavio je privremeni izvještaj o incidentu s avionom Embraer E190-200LR, registarskih oznaka OY-GDC, koji se dogodio 18. februara 2024. godine na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla". Avion, u vlasništvu grčke kompanije Marathon Airlines, letio je za Air Srbiju na liniji JU324 prema Dizeldorfu. U njemu se nalazilo 2 pilota, 3 člana kabinskog osoblja i 106 putnika, a niko nije povrijeđen.

Avion je tokom zaleta i neposredno nakon odvajanja od tla udario u dijelove aerodromske infrastrukture, uključujući i antenu ILS sistema na pisti 12R. Tom prilikom oštećeni su trup, krilo, stabilizator i sistem klimatizacije, a došlo je i do curenja goriva iz lijevog rezervoara. Uništena je i svjetlosna signalizacija, kao i antena „Far Field Monitora“, pa je ILS sistem privremeno degradiran sa kategorije CAT III na CAT I.

Posada je ubrzo prijavila vibracije i probleme sa zakrilcima, nakon čega je donesena odluka o povratku u Beograd. U pratnji vatrogasnih i spasilačkih službi, avion je bezbjedno sletio na pistu 30L u 18:36, a putnici i osoblje su evakuisani preko avio-mosta.

Proceduralne greške i propusti

CINS u analizi navodi niz grešaka u pripremi i procedurama – od nepravilnog unošenja podataka o performansama u elektronske proračune do izostanka standardnog „departure briefing“-a. Zabilježeno je i da je kapetan insistirao na poletanju sa kraće piste, a kopilot nije dodatno provjerio odluku. Prema podacima proizvođača, minimalna dužina piste za avion te težine bila je 1.440 metara – što je više od onoga što je bilo dostupno sa tačke D5.

Uloga aerodroma

U izvještaju se osvrće i na postupke aerodromskih službi. Kontrola letenja je uočila grešku i predložila povratak na tačku D6, ali nije imala ovlaštenje da zabrani polijetanje. Nakon incidenta, spasilačke službe su pratile avion i reagovale na mjestu curenja goriva. Embraer je sletio uz pratnju vatrogasnih vozila i po instrukcijama kontrole pristao na gejt C2, gdje su putnici napustili avion.

Kontroverza oko parkiranja

Izvještaj ističe da je, i pored curenja goriva, avion usmjeren na standardnu gejt poziciju C2. CINS naglašava da tadašnje procedure nisu jasno propisivale obaveznu izolaciju aviona u ovakvim slučajevima. Tek naknadno su izmijenjene procedure, pa se sada avioni sa curenjem goriva ili rizikom od požara upućuju na izolovane pozicije, dalje od terminala i putničke infrastrukture.