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NOVI SINGL

Proljeće donosi novu pjesmu: Tarik Stambolić uskoro predstavlja "Leptiri u zraku su"

Premijera pjesme "Leptiri u zraku su" bit će upriličena u četvrtak, 9. aprila u 12 sati na Youtube platformi

Tarik Stambolić. Instagram

B. S.

6.4.2026

Proljeće donosi nove početke, a u tom duhu Tarik Stambolić ovog četvrtka publici predstavlja svoj novi singl "Leptiri u zraku su".

Tekst i muziku za pjesmu potpisuje Almir Ajanović, dok aranžman potpisuje Suad Jukić Šule, dugogodišnji Stambolićev saradnik.

Singl prati i videospot snimljen u režiji Vedada Jašarevića.

Premijera pjesme "Leptiri u zraku su" bit će upriličena u četvrtak, 9. aprila u 12 sati na Youtube platformi.

Podsjetimo, Stambolić je u decembru objavio pjesmu "Ja noćas kući ne idem", koju je publika odlično prihvatila i koja na YouTubeu broji više od dva miliona pregleda.

# TARIK STAMBOLIĆ
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