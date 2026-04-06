Proljeće donosi novu pjesmu: Tarik Stambolić uskoro predstavlja "Leptiri u zraku su"

Proljeće donosi nove početke, a u tom duhu Tarik Stambolić ovog četvrtka publici predstavlja svoj novi singl "Leptiri u zraku su".

Tekst i muziku za pjesmu potpisuje Almir Ajanović, dok aranžman potpisuje Suad Jukić Šule, dugogodišnji Stambolićev saradnik.

Singl prati i videospot snimljen u režiji Vedada Jašarevića.

Premijera pjesme "Leptiri u zraku su" bit će upriličena u četvrtak, 9. aprila u 12 sati na Youtube platformi.

Podsjetimo, Stambolić je u decembru objavio pjesmu "Ja noćas kući ne idem", koju je publika odlično prihvatila i koja na YouTubeu broji više od dva miliona pregleda.