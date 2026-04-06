Exit festival se vraća u Crnu Goru, ove godine planirana dva velika i više manjih događaja širom zemlje

Jedan od najvećih svjetskih muzičkih festivala od ove godine održavat će se u Crnoj Gori. Kako "Vijesti" ekskluzivno saznaju, nakon višemjesečnih pregovora organizatora sa Vladom Crne Gore pod nazivom "Exit to Montenegro" tokom ove godine trebalo bi da budu realizovana dva velika, kao i više manjih događaja širom zemlje.

Prema saznanjima "Vijesti", manifestacije su planirane na početku i kraju ovogodišnje turističke sezone, a očekuje se da bi ukupna posjeta mogla premašiti 200.000 ljudi. Procjenjuje se i da bi ukupan ekonomski doprinos turističkoj privredi Crne Gore mogao biti veći od 40 miliona eura.

Exit važi za jedan od najprepoznatljivijih muzičkih festivala na svijetu. Tokom prethodnih decenija Srbiji je donio tri nagrade za najbolji veliki evropski festival, kao i stotine miliona eura turističkog prihoda. CNN je svojevremeno procijenio da doprinos Exita međunarodnoj promociji Srbije iznosi 80 miliona dolara godišnje, dok ga je britanski Economist ocijenio kao neprocjenjiv.

Nakon odlaska iz Srbije, Exit je najavio i svjetsku turneju na atraktivnim lokacijama širom planete, uključujući i događaje kod egipatskih piramida. Ipak, ako se aktuelni planovi realizuju, upravo bi Crna Gora ovog ljeta mogla zauzeti centralno mjesto u novoj fazi razvoja najpoznatijeg festivalskog brenda sa ovih prostora.

Posebnu pažnju izaziva i očekivani povratak Sea Dance festivala u Budvu, nakon trogodišnje pauze. Sea Dance se održavao od 2014. do 2020. na plažama Jaz i Buljarica kao svojevrsni produžetak Exit festivala, a u sklopu manifestacije Exit Adventure, te u Crnu Goru doveo neke od najvećih svjetskih muzičkih zvijezda kao što su The Prodigy, Skrillex, Šon Pol, Jamiroquai i drugi.

Ovaj festival je još od svog prvog izdanja pozicionirao Crnu Goru na evropskoj festivalskoj mapi, dovodeći neka od najvećih svjetskih muzičkih imena, a već nakon debija donio joj i prestižnu evropsku festivalsku nagradu za Najbolji evropski festival u kategoriji do 40.000 posjetilaca dnevno.

Crnogorski premijer Milojko Spajić saopćio je da će u godini kada obilježava dvije decenije nezavisnosti, Crna Gora postati novi dom Exit festivala.

- Projekat "EXIT to Montenegro" u Ulcinju i Sea Dance u Budvi donijet će našem turizmu najmanje 210.000 noćenja i preko 40 miliona eura prihoda tokom 2026. godine - naveo je on u objavi na X-u.

Spajić je kazao da uz podršku Vlade, tokom ljeta 2026. Ulcinj i Budva postaju epicentar svjetske muzičke scene.

- Očekujemo posjetioce iz preko 100 država i snažnu promociju naše obale na globalnom nivou - istakao je premijer Crne Gore.