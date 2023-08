Impresivan nastup Elvire Rahić u Bužimu

-Moj život je moja pjesma. Pored mog supruga, sina te moje uže rodbine, pjesma je ta na čijim krilima letim sa jednog kraja države na drugi, sa jednog kraja regiona u drugi. Zaista mogu da kažem da je ovo ljeto, koje još traje, bilo izuzetno radno, paradno, prepuno nastupa, dobre pjesme i druženja sa dragim ljudima. Ja uvijek kažem, možemo mi snimatii pjesme, imati hitove, ali ako te publika ne zavoli i ta ista ne dolazi na tvoje nastupe onda je sve uzaludno. Jako sam sretna što me publika zavoljela, što ih je sve više i više na mojim nastupima, jer je pjesma ta koja nas spaja, koja širi ljubav i pozitivnu energiju. I ovaj nastup u Bužimu je bio specifičan, osjetio se taj neki fluid između publike i mene, tako da su me organizatori, da tako kažem“rezervisali“ i za slijedeću godinu, a ja im se od srca zahvaljujem. Ova godina mi je zaista započela veoma uspješno, još su mnogobrojni nastupi do kraja godine ispred mene, ali i ulazak u studio zbog snimanja novih pjesama - rekla nam je Rahić.