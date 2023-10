Marija Šerifović nije željela duet sa Sašom Matićem: Odbila sam to po cijenu života

- Demo snimak za pjesmu "Ti i ja" sam otpjevala ja. Autor Saša Nikolić je želio da snimim tu pjesmu. Ja sam to odbila, po cijenu života. Onda je Saša Nikolić pustio Matiću, onda je on rekao: "Ja tu pjesmu uzimam, nema govora'" - izjavila je Šerifović.

Također, zvao ju je i Saša Popović.

- Zvao me je da me maltretira za to: "Idi, snimi sa čovjekom pjesmu". Uopšte nije do čovjeka, snimila bih s njim najljepšu pjesmu, naravno, ali mi se ova nije dopala. Postojali su pritisci, ali ja to nisam željela - ispričala je Marija.

Prokomentirala je i pjesmu Matića i Rozge rekavši da joj je ta verzija super, ali da je njoj mekana, kao i da joj "i dalje nešto fali".