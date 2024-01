Ariana Grande nakon četiri godine izbacila novu pjesmu

Pop zvijezda (30) jučer je objavila svoju novu pjesmu Yes, And?, koja je njen prvi solo singl od 2020., i za nekoliko sati je postala jedna od tema u trendingu na X-u.

"Yes, And? nije samo pjesma. To je mentalitet, promjena energije, promjena samopouzdanja, osjećaja, stila života, pokreta. Ariana Grande je to započela", "Ariana Grande uvijek ćeš biti TA djevojka" su samo neki od komentara.