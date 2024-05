Jasna Gospić priznala: Preko Halida sam došla u "Nikad nije kasno"

Jasna Gospić stigla je na snimanje emisije „Nikad nije kasno“ iz Praga, a pred kamerama je govorila o Beogradu i prijateljstvu sa Žikom Jakšićem.



- Uvijek na Čolinu pjesmu "April u Beogradu“, to je jedna od najlepših pjesama koju je on otpjevao. Puno sam dolazila u Beograd ranije, ali i danas, podsjeća me na ta druženja, susrete sa prijateljima, neke nastupe, pa i festivale. Lijepe stavri me vezuju za ovaj grad, naravno, nezaobilazna je i Skadarlija – rekla je Gospić.