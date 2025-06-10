Album Roze Suze, najpopularnijeg bosanskohercegovačkog dvojca Jala Brata i Buba Corellija, nalazi se među deset najslušanijih albuma na svijetu. Ovu informaciju objavili su na svojim profilima na društvenim mrežama. Reperi već godinama suvereno vladaju regionalnom muzičkom scenom i zahvaljujući vjernoj armiji fanova širom Evrope i svijeta, i njihove nove pjesme nalaze su u trendingu na You Tubeu. Koliku popularnost uživaju Jala Brat i Buba Corelli potvrđuje preko 5 milijardi pregleda na You Tubeu.

Album Roze Suze nalazi se među deset najslušanijih albuma na svijetu . Instagram Album Roze Suze nalazi se među deset najslušanijih albuma na svijetu . Instagram

Njihov novi album ima dosta različitih žanrova, u kojima će svako pronaći nešto za sebe. Sastoji se od deset pjesama koje potpisuju Jala Brat i Buba Corelli, a partner i izvršni ko-producent na projektu je i njihov dugogodišnji distributer EMDC Network, čiji je CEO i osnivač Arman Fejzić. Bitno je naglasiti najveću, internacionalnu, muzičku saradnju sa ovih prostora ikada. U pitanju je jedan od najvećih repera današnjice, Rick Ross, koji gostuje na pjesmi "Numb".