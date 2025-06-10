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JALA BRAT I BUBA CORELLI

Album Roze Suze nalazi se među deset najslušanijih albuma na svijetu

Koliku popularnost uživaju Jala Brat i Buba Corelli potvrđuje preko 5 milijardi pregleda na You Tubeu

Jala Brat i Buba Corelli - Avaz
Jala Brat i Buba Corelli - Avaz
Jala Brat i Buba Corelli - Avaz
Jala Brat i Buba Corelli - Avaz
Bh. dvojac Jala Brat i Buba Corelli - Avaz
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S. B.

10.6.2025

Album Roze Suze, najpopularnijeg bosanskohercegovačkog dvojca Jala Brata i Buba Corellija, nalazi se među deset najslušanijih albuma na svijetu. Ovu informaciju objavili su na svojim profilima na društvenim mrežama.

Reperi već godinama suvereno vladaju regionalnom muzičkom scenom i zahvaljujući vjernoj armiji fanova širom Evrope i svijeta, i njihove nove pjesme nalaze su u trendingu na You Tubeu. Koliku popularnost uživaju Jala Brat i Buba Corelli potvrđuje preko 5 milijardi pregleda na You Tubeu.

Album Roze Suze nalazi se među deset najslušanijih albuma na svijetu. Instagram

Njihov novi album ima dosta različitih žanrova, u kojima će svako pronaći nešto za sebe. Sastoji se od deset pjesama koje potpisuju Jala Brat i Buba Corelli, a partner i izvršni ko-producent na projektu je i njihov dugogodišnji distributer EMDC Network, čiji je CEO i osnivač Arman Fejzić.

Bitno je naglasiti najveću, internacionalnu, muzičku saradnju sa ovih prostora ikada. U pitanju je jedan od najvećih repera današnjice, Rick Ross, koji gostuje na pjesmi "Numb".

Na aranžmanima su radili Marko Dragić Pablo, Admir Tinjić Rimda i Haris Rahmanović Priki, dok je za mix i master odgovoran Jan Magdevski.

Još jedan pozitivno iznenadjujući feat na albumu je pjesma "6 ujutru" sa Teodorom Džehverović.

Sve pjesme su snimane u IMPERIA studiju. Za spotove, koji su snimani u Zagrebu, Sarajevu i Zenici su bili zaduženi Luka Matković, te NEW ERA sa Dinom Šehićem i Jasminom Smajićem.

# YOUTUBE
# JALA BRAT
# BUBA CORELLI
# ROZE SUZE
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