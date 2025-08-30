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OPERACIJA U OKTOBRU

Džesi Džej otkazala turneje u SAD-u i Velikoj Britaniji zbog zdravstvenih problema: "Osjećam se frustrirano i tužno"

U junu je javno otkrila da se bori s rakom dojke

Jessie J - Avaz
Džesi Džej - Avaz
Džesi Džej - Avaz
Džesi Džej - Avaz
Džesi Džej - Avaz
I. H.

30.8.2025

Britanska muzička zvijezda Džesi Džej otkazala je turneje u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji zbog zdravstvenih problema.

U objavi na društvenim mrežama pjevačica je istakla da je američku turneju otkazala, a britansku prolongirala, jer je u oktobru zakazana operacija koja se poklapa s nastupima. 

- Jako mi je žao, osjećam se frustrirano i tužno, ali moram biti bolje, moram ozdraviti i ovo je ispravna odluka - istakla je pjevačica.

Podsjećamo, 37-godišnja pjevačica u junu je javno otkrila da se bori s rakom dojke, a nedavno je bila podvrgnuta mastektomiji.

Iako se nada oporavku, zdravstveno stanje je prisililo na otkazivanje nadolazećih nastupa. 

Džesi Džej je najavila i novu operaciju, navodeći da zahvat neće biti "preozbiljan", ali da ga mora obaviti do kraja godine.

Pjevačica redovno dijeli svoja iskustva s fanovima putem društvenih mreža, otvoreno govoreći o fizičkim i emocionalnim posljedicama liječenja.

# TURNEJA
# JESSIE J
# SAD
# VELIKA BRITANIJA
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