Nekadašnja pobjednica rijalitija progovorila: Nisam u katalozima prostitutki

Bivša pobjednica srbijanskog rijalitija „Parovi“ Zorica Dukić dugo se nije pojavljivala u javnosti. Ipak, na društvenim mrežama objavila je fotografiju u crnoj haljini koja joj je stajala perfektno.
Ona je iskoristila priliku da se uslika i napravi selfi, a u prvom planu bile su njene grudi.
Naime, Zorica Dukić pobijedila je u prvim "Parovima" sa tadašnjim dečkom Milošem Vukovićem, piše Telegraf.rs. Godine 2015. opet je ušla u "Parove", a bila je i u burnoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.
Kako su mnogi komentarisali, ona je imala i mnogo intervencija na licu, povećala je usne, uklonila mladež tako da je sada po mnogima prava bomba.
Ona je jednom prilikom je odlučila da da komentar na temu prostitucije i šou programa na domaćim televizijama.
- Naravno da poznajem takve djevojke. Poznajemo ih svi mi. Često me je sramota kada me povezuju sa rijalitijem, a njega najčešće povezuju sa prostitutkama. Jako mnogo takvih djevojka je prošlo kroz takve programe da bi digle sebi cijenu, da bi se kotirale da bi zarađivale malo više, što je na veliku štetu rijalitija. One su tako ukaljale te formate i učesnike koji su tu došli da zarade novac ili promovišu svoj posao - bila je iskrena Zorica.
Na pitanje da li su je ikada povezivali sa prostitucijom zbog učešća u rijalitiju, Dukićeva je tada odgovorila sljedeće:
- Kada sam ušla u četvrtu sezonu "Parova", zatekla sam se sa pojedinim imenima i prvo veče sam sebi napravila velike probleme. Oni su tada rekli da sam pljuvala taj rijaliti, ali ja sam pljuvala učesnice. Bilo me je zaista sramota. Kao da sam pala sa kruške. Tokom boravka sam se stalo preispitivala da li je ljudi gledaju kao jedinku, pojedinca i vide moje kvalitete i mane, ili kao jednu cjelinu. Tada je više bilo djevojaka sumnjivog morala. Istina je da sam dolazila u situaciju, da kada se nalazite u nekom intelektualnijem okruženju, bude vas stid i sram da kažete da ste bili u rijalitiju. Nažalost odmah to povezuju sa tim.
- Bila sam dijete iz radničke porodice i moj cilj jeste bio novac. Porijeklo moje zarade se zna i zna se čime se bavim tokom ovih deset godine, tako da mi se ne kače etikete prostitucije. Nikada nisam privođena, niti viđena u katalozima. I niko ne može da kaže da me je platio. Glupo je reći da nikada ne bih, ali bi mi to bila posljednja opcija u životu, da spasim posao. Za sada nisam na rubu propasti, ali mogu da kažem da imam dovoljno godina za brak i porodicu, a ne za učešće u rijaliti - pričala je Zorica prije par godina.