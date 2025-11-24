Nekadašnja pobjednica rijalitija progovorila: Nisam u katalozima prostitutki

Bivša pobjednica srbijanskog rijalitija „Parovi“ Zorica Dukić dugo se nije pojavljivala u javnosti. Ipak, na društvenim mrežama objavila je fotografiju u crnoj haljini koja joj je stajala perfektno.

Ona je iskoristila priliku da se uslika i napravi selfi, a u prvom planu bile su njene grudi.

Naime, Zorica Dukić pobijedila je u prvim "Parovima" sa tadašnjim dečkom Milošem Vukovićem, piše Telegraf.rs. Godine 2015. opet je ušla u "Parove", a bila je i u burnoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Kako su mnogi komentarisali, ona je imala i mnogo intervencija na licu, povećala je usne, uklonila mladež tako da je sada po mnogima prava bomba.

Ona je jednom prilikom je odlučila da da komentar na temu prostitucije i šou programa na domaćim televizijama.

- Naravno da poznajem takve djevojke. Poznajemo ih svi mi. Često me je sramota kada me povezuju sa rijalitijem, a njega najčešće povezuju sa prostitutkama. Jako mnogo takvih djevojka je prošlo kroz takve programe da bi digle sebi cijenu, da bi se kotirale da bi zarađivale malo više, što je na veliku štetu rijalitija. One su tako ukaljale te formate i učesnike koji su tu došli da zarade novac ili promovišu svoj posao - bila je iskrena Zorica.