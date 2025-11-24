Nećete vjerovati kako su sestre Kardašijan izgledale prije slave

Na Instagram profilu 46-godišnja poduzetnica je podijelila nekoliko uspomena iz 1999. godine, a naročitu je pažnju privukla fotografija na kojoj pozira sa sestrama Kim i Kloi (Khloé) u usklađenim pidžamama. Uz identične pidžame, svaka od njih u rukama drži poklone zamotane u isti ukrasni papir.

Kortni Kardašijan (Kourtney Kardashian) povela je pratitelje na nostalgično putovanje u prošlost, podijelivši seriju fotografija iz perioda prije nego što je njena porodica postala svjetski poznata.

Odnosi u porodici i suočavanje sa slavom česta su tema u intervjuima sestara Kardashian.

Tokom nedavnog gostovanja u podcastu "Call Her Daddy", Kim je govorila o tome kako su se nosile s naglim ulaskom u svijet slave i priznala da žali zbog nekih stvari. Otkrila je da je "možda ponekad" bila svjesna kako se prema Kloi mediji odnose drugačije zbog njenog izgleda, ali je dodala da je ona "uvijek imala sjajne odgovore".

- Radilo se o težini. Radilo se o izgledu. Radilo se o svemu. Mislim da smo se Kortni i ja trebale javno više zauzeti za nju dok se to događalo. Jednostavno nismo znale kako reagirati. To su bili naši prvi intervjui, naš prvi ulazak u takve emisije. Što možemo reći, a što ne? Ali kad se danas osvrnem na to kako su izgledali ti razgovori, prilično je suludo - iskrena je bila Kim.