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POHVALILA SE FOTOGRAFIJOM

Milijana u rijalitiju prevarila supruga koji je imao 74 godine, a sada ponovo ljubi starijeg muškarca

Novogodišnje praznike par je proveo u Perućcu, a fotografije prirode i njihovi zajednički trenuci izazvali su brojne reakcije

Milijana u društvu starijeg muškarca. Instagram

S. S.

1.1.2026

Milijana Bogdanović (27), koju je javnost upoznala kroz rijaliti „Parovi“, danas radi kao kondukterka u gradskom prijevozu, ali i dalje privlači pažnju javnosti, naročito zbog svojih emotivnih veza. Poznata po tome da su joj partneri često znatno stariji, sada je na Instagramu predstavila novog izabranika.

Milijana je najviše ostala upamćena po braku s Milojkom Božićem, koji je u tom periodu imao 74 godine, dok je ona imala 21, kao i po kasnijoj vezi s oženjenim pjevačem Ivanom Gavrilovićem. Ovih dana na njenom profilu pojavila se fotografija s novim partnerom, za kojeg su pratioci odmah primijetili da je također stariji muškarac.

Milijana Bogdanović. Instagram

Novogodišnje praznike par je proveo u Perućcu, a fotografije prirode i njihovi zajednički trenuci izazvali su brojne reakcije. Milijana je pozirala u njegovom zagrljaju, vidno nasmijana, dok su komentari uglavnom bili usmjereni na veliku razliku u godinama.

Podsjetimo, njen odnos s bivšim suprugom Milojkom Božićem svojevremeno je bio u centru pažnje javnosti. Tokom boravka u „Parovima“, Milijana ga je varala, što je na kraju dovelo do razvoda.

– U tom periodu mi je rekla da se zaljubila i da su se rodile neke emocije. Govorio sam joj da znam da je mlada i da ima svoje potrebe, ali sam jasno rekao da prevara znači kraj. Ipak me je okaljala u „Parovima“. Nakon drugog izlaska iz rijalitija nismo se pomirili i poslije toga me više nije kontaktirala. Ona zna kakav sam ja – kad se raspadnem, onda se stvarno raspadnem – rekao je Milojko.

On je tada otkrio i da mu se javljaju mlađe žene.

– Nude mi se preko Fejsbuka, pišu da sam lijep, a mene je toga sramota. Djevojke od 24 do 40 godina mi se javljaju, šalju razne fotografije. Sve što se desilo s Milijanom nije bilo u redu prema mojoj djeci. Jedna kćerka mi nije zamjerila, druge jesu, pa smo na neko vrijeme prekinuli kontakt. Ona me je uništila – izjavio je Milojko Božić za Blic.

# MILIJANA BOGDANOVIĆ
# RIJALITI
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