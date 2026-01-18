Voditeljica ponizila Maju Marinković: Napravila spisak svih muškaraca s kojima je bila

Sanja Marinković u emisiji „Magazin In“ ponizila je Maju Marinković uživo u programu. Sanja je u emisiji ugostila aktuelne učesnike rijalitija „Elita 9“, te predočila činjenice vezane za događaje koji su se desili pred kamerama.

U studio su stigli Anita Stanojlović, Luka Vujović, Aneli Ahmić, Asmin Durdžić i Maja Marinković, a Sanja je bez uvijanja otvorila temu intimnih odnosa u Eliti.

Sanja je sa sobom ponijela spisak svih partnera pojedinačno aktuelnih učesnica šou-programa.

Prema Sanjinom spisku, po broju odnosa prednjače Maja Marinković i Anita Stanojlović – Maja sa ukupno 12, a Anita sa 9 partnera.

„Da li vidite ove kartice? Ovo su sve ličnosti s kojima ste vi spavali, vodili ljubav i bili intimni u Zadruzi i Eliti do sada“, rekla je Sanja.

„Majko moja“, čula se Aneli Ahmić.

„Maja je jedva stala na jednu karticu“, pecnula je voditeljka, a potom rekla publici da to nije za aplauz.

Maja Marinković pokušala je da objasni situaciju, ističući da je dugogodišnji boravak u rijalitiju uticao na broj njenih veza.

„Pa normalno, Sanja, ja sam osam godina u rijalitiju. Nisam folirant da svoj život i seksualnu prirodu sputavam. Ipak, osam godina nije isto kao kada neko uđe jednu ili dvije sezone“, rekla je Maja.