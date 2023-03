Zvezdan digao ruku na Anu: Ćurčić pričala o maltretiranju i preljubama

Zadrugarima je tokom emisije "Gledanje snimaka" pušten klip Zvezdana i Anđele, a Ana je prva komentarisala, nakon čega je nastao haos u "Bijeloj kući".

- Anđela sve probleme koje ima sa Zvezdanom istresa na mene. Ona je sve na mene istresla i kad hoću da se suprotstavim i to je loše. Maju prosto ne smije da napadne i gubi samopouzdanje i to je mjehur od sapunice i pritom joj ja nisam prijetnja. Zvezdan je rekao da mene ne voli i da je sa mnom završio, a tu ću da stavim tačku jer mislim nešto drugo. Ti si se umješala u moj život i moj život se srušio. Nenormalno je da dečko ovo dozvoli, rekao si da si obavješten šta je sve rekao za mene i to je oličenje tebe kao velikog Beogradksog mangupa - govorila je Ana.

Zvezdan je poručio da je vrijeđala i njega i Anđelu.

- Mene ste vrijeđali na pravdi Boga. Sad na reklamama je prolazila pored nas i pjevala pjesmu, a mi je ne vidimo i ne primjećujemo - dobacila je Anđela.