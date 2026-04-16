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ODLAZAK GOLMANSKE LEGENDE

Preminuo Aleksander Maninger: Tuga u Arsenalu, Juventusu i širom Evrope

Bivši austrijski reprezentativni golman preminuo je u 48. godini, a vijest su potvrdili njegovi nekadašnji klubovi

Aleks Maninger. Arsenal FC

E. G.

16.4.2026

Aleksander Maninger, nekadašnji golman Arsenala, Juventusa i Liverpula, preminuo je u 48. godini nakon saobraćajne nesreće, objavili su Red Bul Salzburg i više evropskih medija. U poruci objavljenoj nakon tragedije izraženo je saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

Tokom bogate karijere Maninger je branio za veliki broj klubova u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Engleskoj, a poseban trag ostavio je i u dresu austrijske reprezentacije, za koju je upisao 33 nastupa. 

Bio je dio generacije koja je nastupila na Evropskom prvenstvu 2008. godine, a kroz karijeru je nosio i dresove Fiorentine, Bolonje, Sijene, Udinezea i Augsburga.

Maninger je za Arsenal nastupao od 1997. do 2002. godine, a kasnije je bio i član Juventusa te Liverpula, zbog čega je vijest o njegovoj smrti odjeknula širom fudbalske Evrope. 

Njegovo ime ostat će upamćeno kao ime golmana koji je ostavio dubok trag gdje god je branio.

# ARSENAL
# JUVENTUS
# ALEX MANNINGER
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