Preminuo Aleksander Maninger: Tuga u Arsenalu, Juventusu i širom Evrope

Aleksander Maninger, nekadašnji golman Arsenala, Juventusa i Liverpula, preminuo je u 48. godini nakon saobraćajne nesreće, objavili su Red Bul Salzburg i više evropskih medija. U poruci objavljenoj nakon tragedije izraženo je saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

Tokom bogate karijere Maninger je branio za veliki broj klubova u Austriji, Italiji, Njemačkoj i Engleskoj, a poseban trag ostavio je i u dresu austrijske reprezentacije, za koju je upisao 33 nastupa.

Bio je dio generacije koja je nastupila na Evropskom prvenstvu 2008. godine, a kroz karijeru je nosio i dresove Fiorentine, Bolonje, Sijene, Udinezea i Augsburga.

Maninger je za Arsenal nastupao od 1997. do 2002. godine, a kasnije je bio i član Juventusa te Liverpula, zbog čega je vijest o njegovoj smrti odjeknula širom fudbalske Evrope.

Njegovo ime ostat će upamćeno kao ime golmana koji je ostavio dubok trag gdje god je branio.