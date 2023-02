Elvir Baljić iz Istanbula za "Avaz“: Real je stvoren tim za Ligu prvaka

Liverpul je prvi put u historiji primio pet golova na Enfildu u Ligi prvaka (2:5) i tako ostao (pre)daleko od plasmana u četvrtfinale. Iako su „Redsi“ imali dva gola prednosti, Real Madrid je napravio veliki preokret i sada će u miru dočekati revanš na Santjago Bernabeuu.

Najveće iskustvo

- Vidjeli ste kako melje Real. Nema odbrane od njih – rekao je naš fudbalski trener Elvir Baljić, koji je tokom igračke karijere igrao i za slavni klub iz Madrida, te dodao:

- Opet isti scenario kao prošle godine. Nevjerovatna utakmica, prije svega. Real je loše ušao u utakmicu, potom je uslijedila i greška golmana Kurtoe za 2:0, ali onda smo ponovo vidjeli da oni imaju najveće iskustvo u Ligi prvaka. Jednostavno, imaju toliko povjerenje u sebe da trenutni rezultat od 0:1, 0:2... - to na njih uopće ne utječe. To pokazuje koliko su to kvalitetni igrači, tim i koliko vjeruju u sebe i svoj kvalitet. Čim postignu prvi gol to psihološki toliko utječe na protivničke igrače, da im nema povratka. Fudbaleri Liverpula su kod rezultata 2:1 vjerovatni pomislili – gotovo je, opet isto. Tako sam bar ja vidio i doživio duel na Enfilfu.

Poslije prvog gola Reala domaćin je potpuno pao.

- Nisu više imali nikakvu ideju, nisu mogli da idu prema naprijed, a Real je iz prve prebacio u petu brzinu. Jednostavno, fudbaleri Liverpula su nakon tog prvog gola Reala bili začarani, nisu ima ni ideju, ni snagu da odgovore protivniku. A onda do izražaja dolazi i ono što Real možda i najbolje radi – mislim da to ne može nijedna ekipa kao Real. Kad uspostave tu pas igru, totalno umrtve protivnika, koji onda svojom trkom pokušava osvojiti loptu, a ne može i tako se troši. Na Enfildu smo čak vidjeli i to da su i navijači Liverpula nakon gola gostiju za 2:1 bili toliko pasivni, a znamo kakvi su engleski navijači, da su to prenijeli i na ekipu. Jednostavno, i oni su u tom trenutku pomislili – gotovo je. Opet se dešava isto kao i prošle godine... - analizira Baljić.