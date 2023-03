Autobus sa mladim igračima Radnika napadnut u Brčkom, oglasili se iz kluba

Mladi futsaleri Radnika do 19 godina jučer su u Brčkom igrali meč četvrtfinala Kupa RS protiv Brčko zdravlja, a nakon utakmice grupa mladića presrela je i gađala autobus.

- Svi koji poznaju stanje u KMF Radnik znaju da su svi ljudi raznih nacionalosti dobrodošli u naš klub. Poslije turnira u Sarajevu, gdje su napadnuti Srbi, pa nakon ovih dešavanja u Brčkom šta je sljedeće? Da li neko treba da nastrada pa da se svi zajedni zapitamo gdje mi to živimo? Pozivamo Fudbalski savez RS, FS BiH, medije, institucije da kazne, osude ovakve napade i identifikuju počinioce. Žalosno je što je to radila grupa mladića od 17 do 20 godina. Postavlja se pitanje zašto ti ‘navijači’ nisu odstranjeni sa utakmice i igračima obezbijeđeno sigurno napuštanje sa mjesta odigravanja utakmice - navode u bijeljinskom klubu.