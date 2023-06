Zlatan Nalić za "Avaz": Ako je ijedan igrač zaslužio trofej Lige prvaka, onda je to Edin Džeko

Nalić naglašava kako je Inter, za razliku od Mančester sitija, do perfekcije doveo plitku formaciju s fokusom na posljednju trećinu terena s pet bekova u fazi odbrane, čvrstim veznim redom i posebnom tranzicijom.

- Mančester siti je vjerovatno najbolji tim na svijetu individualno i igraju vjerovatno najbolji napadački fudbal u svijetu. Međutim, dogodio se i radikalan zaokret u njihovoj igri, došlo je do kupovine Halanda (Erling Haaland) i namjernog narušavanja čuvenog tika-taka sistema – ocijenio je bh. stručnjak Zlatan Nalić u razgovoru za „Dnevni avaz“.

No, neće biti lako. Mnogi fudbalski stručnjaci favoriziraju Mančester siti koji je odbranio titulu prvaka Engleske i koji je demonstrirao silu protiv aktuelnog prvaka Evrope Real Madrida.

- Interova snaga je u tome što to uspijevaju da rade s igračima koji su u stvari dvosmjerni i podjednako dobro mogu igrati posjed lopte kao i ofanzivnu tranziciju s velikim koeficijentom efikasnosti. Upravo zahvaljujući našem Edinu i Lautaru, koji mogu da rade za tim 90 minuta, a opet imaju snage i mirnoće da odluče utakmicu u sudijskoj nadoknadi – rekao je Nalić.

Bh. stručnjak je mišljenja kako je Siti favorit, ali da je jedina ekipa koja ih može iznenaditi Inter.

- Ako je ijedan igrač na svijetu svojim odnosom zaslužio trofej Lige prvaka, onda je to Edin – poručio je Zlatan Nalić za „Dnevni avaz“.

Defanzivnije ekipe pobjeđuju

Nalić je u najavi utakmice istakao jedan bitan parametar, a to je da defanzivnije ekipe češće pobjeđuju finala od onih koje igraju ofanzivnije.

- Svjež primjer je prošlogodišnje finale između Real Madrida i Liverpula – rekao je Nalić.

„Redsi“ su napadali na utakmici na Sent Deniju u Francuskoj, ali nisu mogli do pogotka. Onda je Real kaznio sve promašaje preko Vinisijusa Žuniora (Vinicius Junior) i pobjedom od 1:0 došao do novog trofeja Lige prvaka.