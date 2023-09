Zabija više od Halanda i Mbapea, a zamalo je postao kriminalac

Amal Pelegrino (Amahl Pellegrino), fudbaler norveškog Bodo/Glimta, nalazi se u samom vrhu po broju postignutih golova u svim evropskim takmičenjima, a u trci za Zlatnu kopačku se nalazi ispred napadača poput Erlinga Halanda (Haaland) i Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe).

Sjajni 33-godišnji napadač je u 32 utakmice postigao 27 golova i upisao 14 asistencija. Iako će teško doći do Zlatne kopačke na kraju, nije upitno da se radi o „ubici“ pred golom.

Sami početak

Međutim, njegova životna priča je još fascinantnija jer, kako i sam kaže, fudbal mu je spasio život.

- Kad sam imao devet godina, otišao sam na trening lokalnog kluba u svojem rodnom Dramenu da vidim mogu li ponoviti isto što i dječaci u dvorištu. Tresla me euforija. Već na prvom treningu sam zabio 40 golova – kazao je Pelegrino.

Loše društvo

Škola ga nije zanimala, pa je umjesto u učionici vrijeme provodio kod direktora. Također, kao mlad je radio mnogo gluposti.

- Realno, bio sam mlad i radio dosta gluposti. Mogao sam postati kriminalac jer sam se redovno družio s ljudima iz kriminalnog miljea, ali fudbal me spasio – istakao je.

Teško odrastanje

Njegovo odrastanje nije bilo lako. Otac ga je napustio u mladosti, a majka je morala raditi dva, tri posla kako bi se brinula o djeci. Amal, kao najstariji od četvero braće, morao se brinuti o njima.

- Bilo je dana kad nismo mogli platiti članarinu za treninge. Morali smo odrediti prioritete, a hrana i odjeća su nam bili važniji od nogometa – rekao je Pelegrino.

Drugi otac

Ipak, u Dramenu je pronašao smisao života, a u svemu je pomogao trener za kojeg je bio vezan.

- Bio mi je poput oca. Niko nije vjerovao u mene kao što je on. Siguran sam da bez te podrške ne bih uspio. Njegova smrt 2009. me uzdrmala do te mjere da nisam vidio smisao u fudbalu.

Htio sam odustati od svega. Srećom, to je trajalo samo tri sedmice. Nakon toga, svaki put kad zabijem gol raširim ruke ka nebu, znam da me gleda odozgo – emotivno je ispričao fudbaler Bodo/Glimta.

Vrhunski napadač

Pelegrino se probijao od treće do prve lige, a u najvećem rangu je zaigrao tek u 24. godini. Igrao je za Lilestrom i u prve dvije sezone nije postigao ni gol. Međutim, nakon povratka u niže lige je ponovo eksplodirao što ja preproučilo Bodo/Glimtu s kojim je osvojio norveško prvenstvo.

U posljednje 83 utakmice postigao 78 golova, što ide rame uz rame s najvećim imenima današnjice, a za Pelegrina je malo ko čuo. Nastavi li u ovom ritmu, na jedan ili drugi način, zapamtit će ga mnogi.