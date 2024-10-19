Novi detalji o zabavi koju je organizirao Mbape: Gosti ostavljali mobitele u kovertama

Kilian Mbape (Kylian Mbappe) optužen je za silovanje, a Džulija Francen (Julia Franzen), švedska voditeljica i influenserica, progovorila je od detaljima zabave koju je organizirao Mbape u Švedskoj.

Privatne zabave

Optužnicu je potvrdilo i državno tužilaštvo u Štokholmu, a sve se dešavalo prošlog četvrtka kada je organizovao zabavu s prijateljima u klubu V nakon čega je otišao u hotel Banka gdje se desilo navodno silovanje.

Mbape je navodno učestvovao na privatnim zabavama u noćnom klubu gdje se od gostiju tražilo da svoje mobilne telefone stave u kovertu koja se nalazi ispred kluba.

Samo žene

Pomenuta influenserica tvrdi da je već bila na sličnim zabavama s nogometašem Reala, a tako je bilo i 2018. godine kada je bila pozvana na zabavu s Mbappeom i reprezentativcima Francuske u Torinu.

- Na zabave su pozivane samo žene koje izgledaju lijepo, svi smo morali staviti telefone u kovertu koja se nalazila ispred ulaza u klub - otkrila je Franzenova.

Ona radi kao tv voditeljica i influenserica, a kako javlja Expressen, Mbape je iznajmio sobu u Štokholmu gdje se zabavljao s 30 gostiju - većinom žena, a optužbe za silovanje je negirao.