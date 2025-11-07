Generalni sekretar EP u BiH Haris Plakalo za „Avaz“: Ova godina je izgubljena, kao i prethodna

Izvještaj Evropske komisije oslikao je stvarno stanje u BiH i detektirao neispunjene obaveze – usvajanje zakona o VSTV-u i sudovima BiH, te imenovanje glavnog pregovarača, koji postaje jedna od najvažnijih pretpostavki za nastavak procesa evropskih integracija.

Kočnica za BiH

Kazao je ovo za „Avaz“ generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo, koji dodaje da su antiustavne odluke u NSRS detektirane kao kočnica evropskim integracijama.

- Vidimo da su te odluke sada povučene na osnovu nekih, kako se spekulira, dogovora, što ipak ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Ono što je sigurno jeste da je ova godina, kao i prethodna, izgubljena kad su u pitanju evropske integracije. Imali smo sjednicu Vijeća ministara na kojoj ponovo nije bilo saglasnosti o imenovanju glavnog pregovarača, tako da ovaj izvještaj zaista oslikava stvarno stanje. Ne očekujem neki napredak do sljedećih izbora u oktobru 2026. – kaže Plakalo.

Glavni cilj

BiH ostaje među zemljama koje su na začelju evropskog procesa, dok čak i Moldavija ili Ukrajina, kao država u ratu s Rusijom, ostvaruju napredak. Plakalo kaže da je sistem odlučivanja u tim zemljama manje kompliciran od onog u BiH, ali i da je pristupanje EU nedvosmisleno glavni vanjskopolitički cilj političkih struktura.

- Mi imamo ovdje agende koje koriste evropske integracije kao taoce za ispunjavanje određenih partokratskih interesa – ističe Plakalo.

Izgubili smo mnogo

BiH je, podsjećamo, već izgubila 10 posto sredstava iz Plana rasta EK za zapadni Balkan, pa joj je preostalo 976,5 miliona eura. Očekuje se konačan stav Brisela o tekstu Reformske agende BiH koja je proslijeđena u sjedište Komisije.

- Evropski zvaničnici su kazali da će se sve investicije koje dolaze na zapadni Balkan, dolaziti kroz Plan rasta do 2027. godine, do kada Plan rasta i važi. Mislim da smo izgubili mnogo, prije svih građani i narodi u BiH u segmentu integrativnih procesa koji mogu olakšati barijere koje sada imamo, ali i infrastrukturnih projekata, reformi u oblasti vladavine prava. Gubimo korak s ostalim zemljama iz regiona. Odgovornost je na onima koji su dobili povjerenje građana – ističe Plakalo.