Delegacija Parlamentarne skupštine OSCE-a odala počast žrtvama genocida u Srebrenici

Izgradnja povjerenja te unaprjeđenje ljudskih prava i pravde na zapadnom Balkanu bilo je u fokusu posjete delegacije Parlamentarne skupštine OSCE-a Srebrenici. Delegaciju čini 15 parlamentaraca iz cijelog OSCE regiona, koje je predvodio predsjednik Parlamentarne skupštine OSCE-a Pere Joan Pons Sampietro (Španija).

U obraćanju, održanom u Memorijalnom centru Srebrenica, predsjednik Pons je naglasio značaj sjećanja, pravde i odgovornosti kao stubova trajnog mira.

- Danas stojimo na ovom mjestu neizmjerne tuge kako bismo odali počast sjećanju na više od 8.300 nevinih muškaraca i dječaka, koji su brutalno ubijeni u julu 1995. godine. Trideset godina kasnije, Srebrenica ostaje tragičan podsjetnik na to kamo mržnja i podjele mogu voditi. Nikad ne smijemo dozvoliti da se takvi zločini ponove. Pravda za žrtve i njihove porodice nije samo moralna obaveza, već i temelj izgradnje povjerenja, kazao je Pons.

Dodaje da oni koji su odgovorni za te zločine moraju biti pozvani na odgovornost i izvedeni pred lice pravde, bez izuzetka.

- Samo kroz istinu, pravdu i priznanje možemo izgraditi temelje za istinski i trajni mir - kazao je.

U Srebrenici je delegacija Parlamentarne skupštine OSCE-a upoznata sa detaljima kontinuirane podrške, koju terenska kancelarija Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini u Srebrenici pruža dijalogu u zajednici, lokalnoj upravi te inicijativama koje podstiču društvenu koheziju i vladavinu prava. Delegacija je izrazila zahvalnost za kontinuirane napore Misije u jačanju demokratskih praksi i unaprjeđenju izgradnje povjerenja gotovo tri decenije nakon sukoba.

Članovi Parlamentarne skupštine OSCE-a sastali su se s načelnikom Srebrenice Milošem Vučićem i predsjednikom Skupštine opštine Almirom Dudićem, a razgovarali su o lokalnim izazovima, mogućnostima za ekonomski oporavak, uključivanju mladih i naporima za izgradnju međusobnog povjerenja u zajednici. Parlamentarci su naglasili podršku nastavku međunarodnog angažmana i parlamentarne saradnje u ostvarivanju tih ciljeva.

Predsjednik Pons je također istakao da će Parlamentarna skupština OSCE-a nastaviti pružati podršku Bosni i Hercegovini u jačanju demokratskih institucija, vladavine prava i jačanja povjerenja među svim njenim građanima.

- Naša posjeta Srebrenici potvrđuje posvećenost Parlamentarne skupštine OSCE-a lokalnim i naporima na državnom nivou usmjerenim na prevazilaženje podjela i unaprjeđenje suživota. Inspirisani smo otpornošću ove zajednice i svih onih koji neumorno rade za mirnu i zajedničku budućnost, naglasio je Pons.

Tokom posjete Memorijalnom centru i muzeju u Potočarima, parlamentarci su položili vijence i odali počast žrtvama genocida iz 1995. godine. Delegacija je obišla muzejsku postavku i sastala se s predstavnicima Memorijalnog centra, preživjelima i porodicama žrtava, koji su podijelili svoja iskustva i sjećanja.

Posjeta Srebrenici uslijedila je nakon niz sastanaka održanih u Sarajevu prethodnog dana i dio je šireg angažmana Parlamentarne skupštine OSCE-a u jugoistočnoj Evropi, usmjerenog na unaprjeđenje dijaloga, stabilnosti i zajedničkih vrijednosti ljudskih prava i demokratskog upravljanja u regionu.

- Delegaciju Parlamentarne skupštine OSCE-a čine četiri potpredsjednika, uključujući i specijalnog predstavnika Skupštine za Jugoistočnu Evropu Kyriakosa Hadjiyiannija (poslanik, Kipar) te parlamentarci iz Belgije, Kipra, Estonije, Grčke, Italije, Luksemburga, Crne Gore, Nizozemske, Norveške, Portugala, Rumunije, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva, kao i generalni sekretar Parlamentarne skupštine OSCE-a Roberto Montella - saopćeno je iz Misije OSCE u BiH.