Kovačević priznao da SNSD namjerno nije došao na sjednicu Doma naroda zbog odluke Ustavnog suda

Delegat SNSD-a u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević ironično je komentarisao neodržavanje jučerašnje sjednice ovog doma, potvrdivši da predstavnici njegove stranke nisu slučajno izostali.

- Ne znam zašto sjednica Doma naroda nije održana, ja sam cijeli dan bio uz telefon. Ako Ustavni sud BiH može o najznačajnijim pitanjima, poput poništavanja izborne volje cijelog srpskog naroda, odlučivati na nekim telefonskim, onlajn ili 'Zum' sjednicama, ne znam zašto i mi iz Doma naroda ne bismo mogli - rekao je Kovačević.

Dodao je da "ako se može poništavati demokratska volja srpskog naroda i Republike Srpske iz dnevnog boravka u Albaniji, Njemačkoj, Tuzli ili Bužimu, ne vidi razlog zašto je problem što neko iz Doma naroda nije došao u Sarajevo".

Kovačević se time osvrnuo na nedavnu odluku Ustavnog suda BiH koji je na online sjednici odbio apelaciju njegovog stranačkog lidera Milorada Dodika, čime je potvrđena drugostepena presuda Suda BiH kojom je Dodiku izrečena šestogodišnja zabrana političkog djelovanja.

Podsjetimo, jučerašnja sjednica Doma naroda nije održana jer nije bilo kvoruma, s obzirom na to da tri delegata SNSD-a nisu došla. Zanimljivo je da se, za razliku od prethodnih sjednica, na dnevnom redu ovaj put nije našla tačka o smjeni SNSD-ovih ministara u Vijeću ministara.