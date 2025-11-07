Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZVORNIK

Uhapšen muškarac sa falsifikovanim dokumentima, u akciji učestvovale OSA i BIA

Osoba se od ranije dovodi u vezu sa jednom od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona

Muškarac uhapšen u Zvorniku. RTRS

M. Až.

7.11.2025

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik i Žandarmerijom MUP-a RS, danas su u Zvorniku uhapsili muškarca inicijala D. D.

Tokom pripreme i realizacije akcije ostvarena je koordinacija sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH, Bezbjednosno-informativnom agencijom (BIA) Republike Srbije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala UKP-a MUP-a Srbije.

RTRS navodi da je policija ranije došla do saznanja da D. D. ilegalno boravi na području BiH i koristi lažni identitet te falsifikovane dokumente Republike Češke. Osoba se od ranije dovodi u vezu sa jednom od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona.

U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja utvrđeno je da bi uhapšeni mogao biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske navelo je da će rad po ovom predmetu biti nastavljen.

Iz MUP-a Srbije saopćeno je da je u okviru slučaja "Snajperisti" uhapšeno više osoba na nekoliko lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjoj Luci.

# MUP RS
# BIA
# OSA
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.