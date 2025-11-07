Uhapšen muškarac sa falsifikovanim dokumentima, u akciji učestvovale OSA i BIA

Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Zvornik i Žandarmerijom MUP-a RS, danas su u Zvorniku uhapsili muškarca inicijala D. D.

Tokom pripreme i realizacije akcije ostvarena je koordinacija sa Obavještajno-sigurnosnom agencijom (OSA) BiH, Bezbjednosno-informativnom agencijom (BIA) Republike Srbije i Službom za borbu protiv organizovanog kriminala UKP-a MUP-a Srbije.

RTRS navodi da je policija ranije došla do saznanja da D. D. ilegalno boravi na području BiH i koristi lažni identitet te falsifikovane dokumente Republike Češke. Osoba se od ranije dovodi u vezu sa jednom od organizovanih kriminalnih grupa iz regiona.

U okviru operativne saradnje sa policijskim i bezbjednosnim agencijama iz BiH i okruženja utvrđeno je da bi uhapšeni mogao biti uključen u planiranje i izvršenje krivičnih djela protiv bezbjednosti ljudi i imovine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske navelo je da će rad po ovom predmetu biti nastavljen.

Iz MUP-a Srbije saopćeno je da je u okviru slučaja "Snajperisti" uhapšeno više osoba na nekoliko lokacija u Beogradu, Zvorniku i Banjoj Luci.