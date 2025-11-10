U piletini namijenjenoj izvozu u Hrvatsku pronađena opasna bakterija

U pilećem mesu iz BiH namijenjenog izvozu u Hrvatsku, otkrivena je bakterija Salmonella Mbandaka, objavio je Evropski sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF).

Sporna pošiljka sastojala se od zamrznutih pilećih prsa bez kostiju i kože, a zaustavljena je na granici pri ulasku u Hrvatsku.

Prema dostupnim podacima, hrvatske nadležne službe izvršile su detaljnu kontrolu i donijele odluku o vraćanju pošiljke pošiljatelju.

U izvješću RASFF-a navedeno je da se radi o potencijalno ozbiljnom riziku za zdravlje ljudi, iako proizvod nije dospio na tržište Republike Hrvatske.

Kontrola je provedena 9. 11. 2025. godine, a laboratorijska analiza potvrdila je prisustvo bakterije u uzorku od 25 grama. Srećom, proizvod nije distribuiran u druge zemlje članice Evropske unije, čime je spriječeno njegovo širenje na tržištu.

Međutim, postavlja se pitanje, iako pošiljka nije ušla na hrvatsko tržište, je li ista serija pilećeg mesa plasirana u prodaju unutar BiH?

Za sada nema službenog komentara iz nadležnih institucija Bosne i Hercegovine niti iz kompanije koja je izvoznik.

Salmonella Mbandaka je vrsta bakterije koja kod ljudi može izazvati teške probavne smetnje, povraćanje, povišenu temperaturu i dehidraciju. Infekcija najčešće nastaje konzumacijom sirovog ili nedovoljno termički obrađenog mesa i jaja.

Zdravstveni stručnjaci upozoravaju građane da budu posebno oprezni pri rukovanju i pripremi sirovog mesa, te da redovno prate službene obavijesti o sigurnosti hrane.