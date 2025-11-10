Damir Mašić: "Južna interkonekcija ključna je za energetsku nezavisnost BiH"

Sastanku su kao članovi delegacije prisustvovali i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović, poslanik u NSRS Igor Crnadak, kao i ministrica u Vladi Kantona Sarajevo Darja Softić Kadunić.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić protekle radne sedmice boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama, na poziv Arcadia univerziteta iz Pensilvanije. Tokom posjete, Mašić je zajedno s delegacijom učestvovao na panel diskusijama i okruglim stolovima sa profesorima i studentima univerziteta.

Posjeta SAD-u pružila je priliku i za niz sastanaka u Washingtonu sa zvaničnicima State Departmenta zaduženim za Evropu, Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. Delegacija je razgovarala i sa predstavnicima obje najveće političke stranke u Kongresu i Senatu, akademske zajednice, nevladinih organizacija, fondacija, lobistima, ali i bh. građanima koji rade u američkim institucijama.

Mašić je na svim sastancima istakao hitnu potrebu za implementacijom zajedničkog strateškog projekta SAD-a i BiH – Južne gasne interkonekcije. Naglasio je da svako odgađanje ili blokiranje projekta od strane pojedinaca i političkih stranaka nanosi ozbiljnu štetu državi i njenim građanima.

- Svaka priča o promjeni usvojenog zakona, iza koje stoji namjera formiranja novog preduzeća pod stranačkom kontrolom, ne dolazi u obzir. Takvi pokušaji svjesno blokiraju realizaciju prevažnog projekta koji će osigurati prestanak energetske zavisnosti od ruskog plina - poručio je Mašić.

On je podsjetio da SAD i dalje drži stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet BiH među svojim prioritetima, te da ostaje pouzdan partner našoj zemlji.