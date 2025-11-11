Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MEĐUSOBNI ODNOSI

Dodik nakon susreta s Kalabuhovom: Dejtonski sporazum predstavlja okvir za rješenje

Republika Srpska niti razmišlja, niti želi, niti hoće da ide ka članstvu u NATO-u, poručio je Dodik

Dodik i Kalabuhov: Tokom današnjeg susreta. Platforma X

A. O.

11.11.2025

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas se oglasio na X-u povodom susreta s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom sa kojim je danas održao sastanak.

Kako je naveo Dodik, razgovarali su o međusobnim odnosima.

- I sa naše strane je potvrđeno da naš odnos s Ruskom Federacijom ostaje stabilan, na nivou strateških odnosa na svim poljima i da ćemo nastaviti istim intenzitetom da razvijamo naše odnose na kulturnom, privrednom i svakom drugom planu. Saglasili smo se da godina Dejtona treba da bude obilježena i zahvalio sam i ambasadoru i Ruskoj Federaciji na velikom broju stručnjaka koji rade na pitanjima Dejtonskog sporazuma i njihovim učešćima na radnim panelima koje organizujemo ovih dana. Potvrdili smo zajednički stav da Dejtonski sporazum predstavlja okvir za rješenje. S naše strane je ukazano na kršenje Dejtonskog sporazuma, da ova situacija nije održiva i da mora da dođe do vraćanja na izvorne principe Dejtona ukoliko BiH i može i želi da bude održiva. Što se tiče ruske strane, oni ostaju principijelno privrženi dejtonskim vrijednostima, teritorijalnom integritetu BiH i miru i stabilnosti – navodi Dodik.

Objava na X-u. Screenshot

Dodao je kako dijele istu zabrinutost za mir i stabilnost i sve što čine, čine da obezbijede mir.

- Upoznao sam ambasadora s činjenicom da je histerija koja je bila vidljiva kod Bošnjaka prethodnih godina, u smislu prizivanja rata, bila motivisana njihovom potrebom da nas isprovociraju u tom pogledu, što smo izbjegli i uspjeli smo da taj njihov narativ potpuno anuliramo. Ovo je bila prilika da još jednom potvrdim ambasadoru Ruske Federacije činjenicu da Republika Srpska niti razmišlja, niti želi, niti hoće da ide ka članstvu u NATO-u, da su javno neodgovorno izrečeni stavovi politički motivisani – dodao je Dodik, poručivši kako njihova politika ostaje ista.

Ističe da cijene stav NATO-a u kojem NATO kaže da je za bilo kakvo pridruživanje njemu potrebna odluka organa BiH i mi u toj odluci nećemo participirati.

- To znači da to onda nije moguće. Republika Srpska ne mijenja svoje bazične stavove, i u vezi s NATO i u vezi s našom strateškom saradnjom – zaključio je Dodik. 

# DEJTONSKI SPORAZUM
# MILORAD DODIK
# IGOR KALABUHOV
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.