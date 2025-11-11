Dodik nakon susreta s Kalabuhovom: Dejtonski sporazum predstavlja okvir za rješenje

Lider SNSD-a Milorad Dodik danas se oglasio na X-u povodom susreta s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom sa kojim je danas održao sastanak.

Kako je naveo Dodik, razgovarali su o međusobnim odnosima.

- I sa naše strane je potvrđeno da naš odnos s Ruskom Federacijom ostaje stabilan, na nivou strateških odnosa na svim poljima i da ćemo nastaviti istim intenzitetom da razvijamo naše odnose na kulturnom, privrednom i svakom drugom planu. Saglasili smo se da godina Dejtona treba da bude obilježena i zahvalio sam i ambasadoru i Ruskoj Federaciji na velikom broju stručnjaka koji rade na pitanjima Dejtonskog sporazuma i njihovim učešćima na radnim panelima koje organizujemo ovih dana. Potvrdili smo zajednički stav da Dejtonski sporazum predstavlja okvir za rješenje. S naše strane je ukazano na kršenje Dejtonskog sporazuma, da ova situacija nije održiva i da mora da dođe do vraćanja na izvorne principe Dejtona ukoliko BiH i može i želi da bude održiva. Što se tiče ruske strane, oni ostaju principijelno privrženi dejtonskim vrijednostima, teritorijalnom integritetu BiH i miru i stabilnosti – navodi Dodik.