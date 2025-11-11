Sjene Wagnera nad Balkanom: Tužilaštvo BiH traži podatke od Moldavije o ruskim kampovima

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od institucija Moldavije podatke o ruskim kampovima na teritoriji entiteta RS. Tužilaštvo je za "Detektor" potvrdilo da njihovi službenici nastavljaju istraživati slučaj kampova u kojima su ruski instruktori obučavali državljane Moldavije.

- Tužilaštvo BiH se prije nekoliko mjeseci obratilo, putem instituta Međunarodne pravne pomoći, partnerskim institucijama Moldavije, a u vezi navoda o aktivnostima državljana Moldavije na području BiH i navodnim krivičnim djelima - navedeno je u pisanom odgovoru iz ove institucije.

U njemu se ne precizira kada su se vlasti BiH obratile Moldaviji, ali se dodaje da za sada nisu dobili nikakav odgovor od moldavskih vlasti na njihov zahtjev.

Ova informacija potvrda je istražnih radnji, nakon što je sredinom jula 2025. godine formiran predmet u Državnom tužilaštvu. Tada nije precizirano u kojoj fazi se nalazi predmet o ruskim kampovima, koji su otkriveni krajem 2024. godine.

Na upite Detektora o zahtjevu za pomoć Tužilaštva BiH do objave ovog teksta nisu odgovorili iz Ministarstva pravde i Ministarstva vanjskih poslove Moldavije.

U ranijem istraživanju Detektor je, kroz višemjesečni zajednički rad s moldavskim medijem CU SENS otkrio pozadinu kampova i detalje organizacije. Učesnici kampa pojašnjavali su kako su nadomak Banje Luke učili kako organizovati masovne proteste i isprovocirati policiju. Neki od instruktora iz kampa povezivani su sa ozloglašenom ruskom paravojnom jedinicom Wagner, odgovornom za zločine u Ukrajini, Africi i Siriji i poznatoj po svojoj brutalnosti.

Posljednje ročište u Kišinjevu, na jednom od suđenja za kampove, kroz svjedočenje ranije osuđenog ubice Vladimira Harcevnicova otkrilo je kako je on iz Moldavije, preko Srbije, došao do BiH, gdje je učestvovao u sastavljanju, programiranju i kalibriranju dronova. Dodao je i kako je učestvovao u različitim treninzima, od onih za upravljanje dronom do onih koji su uključivali obuku o pravljenju Molotovljevih koktela.

Zvaničnici u Republici Srpskoj, kao i Ambasada Rusije u BiH, negirali su kampove.

Dok je u BiH istraga o kampovima još uvijek u domenu traženja informacija, u Moldaviji se uveliko održavaju ročišta na kojima učesnici kampova otkrivaju detalje obuka kojima su prisustvovali.

Tokom ročišta pred sudom u Moldaviji, kao okvirna lokacija treninga u BiH navedeni su Glamočani, selo smješteno sjeverno od Banje Luke, nadomak bivšeg vojnog aerodroma Zalužani.

U međuvremenu, policija u Moldaviji je u septembru uhapsila još 74 osobe, od kojih su neke, kako je rečeno, povezane s kriminalnim organizacijama u Rusiji. Sumnjiče se da su se pripremali za izazivanje masovnih nemira u zemlji.