Osigurana užina za 1.260 osnovaca na području općine Novi Grad: Izdvojeno 475.335 KM

Općina Novi Grad Sarajevo finansirat će kupovinu užina za učenike novogradskih osnovnih škola slabijeg imovnog stanja, kao i učenike s područja općine koji pohađaju Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor”.

Za tu namjenu iz općinskog budžeta izdvojeno je 475.335 KM, čime je osigurana užina za 1.260 osnovaca.

Sporazumi o finansiranju pomenutog projekta potpisani su u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo, a tom prilikom prisutne predstavnike obrazovnih ustanova pozdravila je Adisa Šuman, pomoćnica općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport.

Šuman je kazala da Općina Novi Grad Sarajevo duži niz godina finansira užine za učenike slabijeg imovnog stanja.

- Danas smo potpisali sporazume sa predstavnicima 15 osnovnih novogradskih škola i Centrom “Vladimir Nazor”. Ovim projektom ćemo obezbijediti užine za više od 1.200 učenika s područja naše općine. Kroz ovaj i njemu slične programe nastojimo prepoznati i ove specifične potrebe učenika i roditelja, te smo za ovaj projekat iz budžeta osigurali približno pola miliona konvertibilnih maraka. Općina je uz svoje učenike i njihove roditelje u svim segmentima. Dakle, nije ovo jedini projekat kojim podržavamo učenike kroz njihov obrazovni proces. Također, mi pomažemo i školama kroz tekuće transfere, finansiramo edukativne programe, školu plivanja, posjete kulturnim ustanovama, vannastavne aktivnosti itd - kazala je gospođa Šuman.

Enisa Kulašin, direktorica OŠ “Ćamil Sijarić” istakla je da je ovaj projekat od izuzetnog značaja za svu djecu Općine Novi Grad Sarajevo. “Zaista ima dosta porodica koje su u socijalnoj potrebi i Općina Novi Grad Sarajevo i načelnik Efendić, itekako ima empatiju i sluha za pomoć djeci i porodicama koje su u socijalnoj potrebi. Nažalost i naša škola ima značajan broj učenika koji imaju potrebu da im se osigura dnevna užina, a Općina godinama izlazi u susret djeci i obezbjeđuje im svakodnevnu užinu. Očekivanja od strane roditelja su zaista prisutna iz razloga što oni znaju da im Općina Novi Grad Sarajevo u tom kontekstu itekako pomaže, naravno i zahvalni su, jer su te užine izuzetno kvalitetne i to treba imati na umu, tako da je to od velike koristi za djecu”, kazala je direktorica Kulašin.