Bivši pripadnik Armije RBiH Husein Mujanović preminuo: Njegov slučaj iz Beograda nikoga nije ostavljao ravnodušnim

Vijest o njegovoj smrti na društvenim mrežama objavila je njegova supruga Mirsada. Navela je da će o mjestu i vremenu dženaze naknadno obavijestiti.

Husein Mujanović, bivši pripadnik Armije RBiH, koji je bio osuđen u Beogradu za navodni ratni zločin u vrlo kontroverznom predmetu, za koji se govorilo da je politički montiran, preminuo je u 66. godini.

On je godinama bio u pritvoru prije presude, a njegov slučaj privlačio je veliku pažnju javnosti. Supruga je često kritikovala sporu reakciju države, a nakon što je osuđen na 10 godina svi su reagirali.

Na kraju je ta kazna poništena zbog bitnih povreda postupka, a onda je izrečena nova u istom trajanju, da bi ona kasnije bila smanjena na četiri i po godine, koliko je već od 2018. godine do 2023., kada je izrečena, proveo u pritvoru.

U januaru 2023. godine vratio se u Bosnu i Hercegovinu.