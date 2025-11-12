Kovačević: Imenovanje glavnog pregovarača samo u jednom domu PS BiH je neustavno

Radovan Kovačević SNSD-ov državni delegat kazao je da usvajanje imena glavnog pregovarača s Evropskom unijom samo u Predstavničkom domu Bosne i Hercegovine vodi ka vraćanju Kristijana Šmita (Christian Schmidt) na pozornicu što bi bilo jasan signal da RS treba sama imenovati pregovarača.

On je kazao da je prijedlog imenovanja glavnog pregovarača samo u jednom domu Parlamentarne skupštine BiH neustavan i da "umanjuje mehanizme zaštite srpskog naroda" jer se izbjegava Dom naroda BiH.

- Takav prijedlog Šmitove koalicije u Predstavničkom domu, a čiji dio je i pozicija iz RS-a, koji ignoriše i izbacuje Dom naroda iz parlamentarne procedure izbora, osim što je protivustavan, direktno smanjuje vidljivost, ali i mehanizme zaštite RS i srpskog naroda - kazao je.

Smatra da to vodi do povratka Šmitove snage, a samim tim i do nove krize u BiH te da bi takav potez bio jasan signal za RS da djeluje samostalno.

- Takvi postupci imaju za cilj da onemoguće i uspore procese stabilizacije političkih prilika u BiH, koje je uspješno započela nova američka administracija, a da vrate Schmidta na pozornicu i BiH u epicentar krize. Ne moram ni govoriti da bi to bio jasan signal da RS treba sama imenovati glavnog pregovarača sa EU. Siguran sam da bi onda bilo još onih koji bi je slijedili - poručio je Kovačević.

On je također dodao da pregovarača, koji je imenovan samo u Predstavničkom domu BiH, ne bi poštovale brojne institucije u državi.

- Glavni pregovarač BiH sa EU kojeg bi protivustavno izabrao Predstavnički dom bi možda i mogao pregovarati sa EU, ali sa BiH sigurno ne bi. RS, sve njene institucije i lokalne zajednice, kao i Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara, Parlamentarna skupština, odnosno Dom naroda BiH i najveći dio institucija na nivou BiH, ali i dio Vlade, kantona i lokalnih zajednica u FBiH, bi potpuno ignorisali takvog protivustavnog i nelegitimnog "pregovarača" - tvrdi Kovačević.