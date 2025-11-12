Koronavirus se vratio u BiH: Potvrđen kod 16 ljudi, petero preminulo

U bh. entitetu RS na koronavirus tokom proteklih sedam dana testirano je 59 pаciјеntа, а SARS-CoV-2 pоtvrđеn је kоd 16 оsоbа.

Kako su saopćili iz Instituta za javno zdravstvo Srpske, rаdi sе о 7 muškaracа i 9 žеnа, оd kојih je troje srеdnjе i 13 stаriје živоtnе dоbi. Prijavljeno je 5 smrtnih slučајеvа od posljedica kovida, piše Srpska info.

- Od navedenog broja, 4 prijave su naknadno dostavljene od strane UKC Srpske, a odnose se na prethodni izvještajni period od 27. oktobra do 2. novembra. Kako je izvještaj za taj period već bio proslijeđen, navedene prijave su, radi kontinuiteta u evidenciji, objedinjene u tekući izvještajni period. Prema raspoloživim podacima, radi se o osobama starije životne dobi sa višestrukim hroničnim oboljenjima – objašnjavaju u IJZ.

Sredinom oktobra, u RS je od posljedica koronavirusa preminuo jedan pacijent. Kovid je, naime, za nepunih mjesec dana odnio 6 života u RS.

U ovom entitetu je u porastu i broj zaraženih koronavirusom i broj preminulih od kovida.

U IJZ naglašavaju da za period unazad 7 dana, nisu primili prijave hospitalizacija povezanih sa kovidom.

- Zbog toga nije bilo moguće analizirati broj prijema i otpusta pacijenata u zdravstvenim ustanovama – kažu u IJZ.

Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 122.286 slučajeva korona virusa, a preminule su ukupno 6.732 osobe kod kojih je potvrđen test na ovaj virus. Testirano je ukupno 466.719 osoba.