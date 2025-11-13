POTVRĐENO IZ TUŽILAŠTVA

Prijava Džermina Pašića protiv svog šefa proslijeđena nadležnom tužiocu

S. S.

13.11.2025

Iz Tužilaštva BiH su potvrdili da je prijava koju je podnio zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH Džermin Pašić protiv glavnog tužioca, odnosno svog šefa Milanka Kajganića, zaprimljena na protokol.

- Putem automatske dodjele predmet je proslijeđen nadležnom tužiocu u Odsjeku za korupciju. Kada bude donesena tužiteljska odluka, javnost će o istoj biti obaviještena - naveli su iz Tužilaštva BiH.

Podsjećamo, osim Kajganića, Pašić je podnio prijavu i protiv tužiteljice Vedrane Mijović, a sve zbog postupanja u predmetu protiv Milorada Dodika, Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, gdje je obustavljena istraga.

Pašić je Posebnom odjelu za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Državnog tužilaštva u srijedu, 12. novembra, predao prijavu protiv Kajganića i Mijović zbog sumnje da su štitili Dodika i drugu dvojicu osumnjičenih.

On u prijavi navodi da su Kajganić i Mijović imali dogovor da zadrže Mijović kao jedinu tužiteljicu tokom istrage čime je, kako navodi Pašić u prijavi, Kajganić “iskoristio službeni položaj glavnog tužioca” i donio odluku u junu 2025. godine kojom su stavljene van snage odluke o formiranju tužilačkog tima.

Dalje se dodaje da je dogovoreno ukidanje pritvora i povlačenje raspisanih potjernica, što Pašić smatra prekoračenjem ovlasti kao i stupanje u kontakt s osumnjičenim i njihovim advokatom. Dalje se navodi da je 4. i 9. jula, suprotno Zakonu o krivičnom postupku te rješenju o pritvoru i raspisanim potjernicama, “osumnjičene – koji su na njima poznat način pristupili u službene prostorije Tužilaštva – drugoprijavljena ispitala na zapisnik, a potom Sudu podnijela prijedloge za ukidanje mjere pritvora, a da policijski organ nije obavijestila o prisustvu osumnjičenih”.

