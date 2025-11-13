Crnadak: Blanuša vodi, narod RS je spreman za promjene

Zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak oglasio se danas na Facebook poručivši da Branko Blanuša vodi, a da narod RS je spreman za promjene.

Kako je naveo na Facebooku, sva dosadašnja istraživanja uoči predsjedničkih izbora 23. novembra pokazuju da je narod RS spreman za promjene i da shvata da su na raskrsnici na kojoj ne smiju , kako kaže, pogrešno skrenuti.

- Posljednji događaji su potvrdili ono što već dugo govorimo: da je SNSD vlast jedna korumpirana družina, koja nema ideologiju, nego samo svoj interes, za koji su spremni prodati i naše institucije i našu budućnost. Ali, očigledno da nas ima dovoljno koji hodamo podignute glave i ispravljene kičme, koji vjerujemo da RS zaslužuje lidere koji vole svoj narod i koji ne žele milijarde iz budžeta za svoju porodicu, koji nisu pohlepni i bahati. I koji nisu kukavice, jer samo kukavice preko noći obrišu ono što napišu – naveo je Crnadak.