ZASTUPNIK PDP-A

Crnadak: Blanuša vodi, narod RS je spreman za promjene

Svaki glas za Karana i Dodika je vaš direktan doprinos za prointere, namještene tendere, vile na Dedinju, kuće u Portorožu, kaže Crnadak

A. O.

13.11.2025

Zastupnik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak oglasio se danas na Facebook poručivši da Branko Blanuša vodi, a da narod RS je spreman za promjene.

Kako je naveo na Facebooku, sva dosadašnja istraživanja uoči predsjedničkih izbora 23. novembra pokazuju da je narod RS spreman za promjene i da shvata da su na raskrsnici na kojoj ne smiju , kako kaže, pogrešno skrenuti.

- Posljednji događaji su potvrdili ono što već dugo govorimo: da je SNSD vlast jedna korumpirana družina, koja nema ideologiju, nego samo svoj interes, za koji su spremni prodati i naše institucije i našu budućnost. Ali, očigledno da nas ima dovoljno koji hodamo podignute glave i ispravljene kičme, koji vjerujemo da RS zaslužuje lidere koji vole svoj narod i koji ne žele milijarde iz budžeta za svoju porodicu, koji nisu pohlepni i bahati. I koji nisu kukavice, jer samo kukavice preko noći obrišu ono što napišu – naveo je Crnadak.

Poručio je da RS nikada nije imala jasniji izbor. Kazao je da niko danas nema pravo da se pravi lud i kaže da nije znao ko je kakav.

- Svaki glas za Karana i Dodika je vaš direktan doprinos za prointere, namještene tendere, vile na Dedinju, kuće u Portorožu, uništena javna preduzeća i vaša podrška poremećenom sistemu vrijednosti, zbog kojeg su naši mladi ljudi pobjegli glavom bez obzira. Podržite profesora Branka Blanušu na ovim izborima, ne zato što je on supermen, sa čarobnim štapićem. Nego zato što samo njegova pobjeda otvara put prema alternativi, prema šok terapiji i promjenama, bez kojih Republika Srpska ne može preživjeti. Svako od nas ima obavezu da kaže šta želi, da izađe na izbore i opredijeli se. Jer izaći na izbore je patriotizam i pokazivanje odgovornosti prema svojoj i budućnosti svoje djece – navodi on na Facebooku. 

